Els vint-i-set països de la Unió Europea, tret del Regne Unit, donaran el vistiplau aquest dissabte als principis de la negociació sobre el Brexit en una cimera que servirà per refermar la seva unitat.Aprofitant la reunió, el primer ministre irlandès, Enda Kenny, demanarà als seus socis que es pronunciïn sobre un tema clau en el procés del Brexit: Irlanda del Nord. De fet, Kenny ja havia expressat a Brussel·les anteriorment el seu interès a incloure en la negociació amb Londres una clàusula que garanteixi l'accés automàtic d'aquest territori a la Unió Europea en cas de reunificació.Amb tot, sembla que la UE no posaria traves a la proposta del primer ministre irlandès. "Una Irlanda unificada seguiria sent membre a la Unió Europea", ha assegurat una font propera als preparatius del consell europeu a Reuters Es preveu que aquest dissabte els mandataris dels vint-i-set aprovin les anomenades "directrius" negociadores del Brexit, que estableixen una resolució "en fases".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)