Acte de campanya pel sí del PDECat a Barcelona Foto: PDECat

Els càrrecs locals del PDECat estan convocats aquest dissabte a Tàrrega en una jornada de treball que té dues vessants concretes: preparar la campanya pel referèndum d'independència del mes de setembre i, de passada, engegar la maquinària de cara a les eleccions municipals del 2019. L'encarregada d'explicar els detalls del camí cap a la consulta vinculant serà la directora de la campanya, Montserrat Candini , que es va veure obligada a deixar la direcció executiva arran del règim d'incompatibilitats.Marta Pascal i David Bonvehí, els dos màxims dirigents del PDECat, porten setmanes recorrent el territori per visitar les agrupacions locals i explicar quines són les prioritats. La formació té ara 13.000 militants, aproximadament, i té presència "en més pobles que Convergència", segons ressalten des de la sala de màquines de la formació. Al llarg de la setmana, Pascal i Bonvehí agafen el cotxe per desplaçar-se allà on toqui, reunir-se amb militants i indicar les prioritats als responsables locals. La coordinadora general serà l'encarregada de tancar la jornada d'avui a Tàrrega.La campanya pel sí al referèndum va arrencar formalment el 25 de març en un acte al hall del Teatre Nacional de Catalunya que es va convertir, també, en un homenatge als quatre condemnats pel 9-N : Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs i Joana Ortega. El cas de l'exvicepresidenta té a veure tant amb el camí cap al referèndum com amb l'horitzó de les eleccions municipals, tenint en compte que apareix a totes les travesses per presentar-se a les primàries del PDECat a l'alcaldia de Barcelona. Aquest divendres, de fet, va presentar un recurs davant de Tribunal Suprem en relació a la sentència del 9-N per tal que no quedi inhabilitada a l'hora d'exercir càrrecs municipals L'estratègia dels nacionalistes, segons ha indicat Pascal en públic i en privat, passa per una campanya amb actes de format mitjà i petit, alguns d'ells pràcticament de tupperware, que serveixin per convèncer els indecisos. Els grans actes es deixen per les iniciatives unitàries que acordin les entitats sobiranistes -Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI)- a partir de mitjans de maig. La idea és deixar que el Pacte Nacional pel Referèndum conclogui la seva tasca per tal començar la campanya unitària pel sí, ja enfocada a una consulta vinculant no emparada ni tolerada per la legalitat espanyola.Un dels missatges que va aparèixer en la reunió del consell de coordinació institucional del PDECat, celebrada aquest dilluns, és que la formació s'ha de centrar en guanyar "visibilitat" a les institucions. Aquest organisme el presideix ara Marc Castells, alcalde d'Igualada, que és un dels valors emergents de la formació. Una de les prioritats de Pascal i Bonvehí és que es vagi observant el nou rumb ideològic del PDECat, que es concretarà en la conferència del 13 de maig. Una desena de conferències sectorials han servit per aplanar el terreny i de la cita en sortirà, com a mínim, un manifest que anirà més enllà del document fundacional aprovat al congrés del mes de juliol.La feina local, segons reconeixen al partit, és la que permetrà al PDECat mantenir posicions en cas de davallada en les properes eleccions catalanes. El consell d'acció municipal, presidit per Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, ja té pràcticament enllestit un reglament que serveixi per coordinar les accions en aquest sentit. En paral·lel, la formació ja podrà començar en els propers mesos a triar caps de llista. El més mediàtic serà el de Barcelona, que segons va aprovar el consell de federació de CDC a la ciuta fa un any s'ha de triar abans que acabi el 2017. Sempre i quan, va puntualitzar Bonvehí la setmana passada, l'elecció no interfereixi en el procés sobiranista.

