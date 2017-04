QUANTITAT TOTAL DE LES SUBVENCIONS, AJUDES I CONVENIS REBUDES PELS GRANS SINDICATS I PATRONALS CATALANES EN UN ANY, PER PAGADOR

La Constitució i l'Estatut reconeixen el paper que tenen els sindicats i les patronals en la societat, i són algunes de les associacions més importants i influents a l'hora de negociar polítiques públiques, en especial pel que fa l'àmbit econòmic. Ara bé, també han assolit un nivell de professionalització que les ha convertit en uns, respectivament. I la quantitat de recursos que gestionen és enorme, també dels que arriben de les arques públiques. En total, més de 30 milions, segons es desprèn de les dades dels seus propis portals de transparència, impulsats per tal de complir amb la llei de transparència catalana.En concret,, ajudes públiques o convenis, seguida de CCOO, amb 10,1 milions (en els dos casos, s'han inclòs també els recursos rebuts per les seves fundacions). La patronal de les grans empreses, Foment del Treball, sumaria 7,3 milions arribats de les administracions (tant com a entitat com a través de les seves patronals adherides, com Fepime o Cecot), força per davant de Pimec, que declara haver rebut 2,2 milions més (les seves xifres fan referència al 2016, mentre que totes les altres són del 2015).Tanmateix, la majoria de subvencions no van destinades directament al funcionament ordinari dels sindicats o patronals, sinó queper col·laborar o impulsar iniciatives per a la reinserció o per a la formació d'aturats (d'aquests dos ens provenen 22,5 dels 30,1 milions totals). En canvi, 4,9 milions surten de les diverses conselleries de la Generalitat, 1,3 milions més d'ajuntaments, consells comarcals o diputacions i, finalment, 1,4 milions d'altres vies (com ministeris o organismes de l'Estat).I això com a ajudes directes, ja que, segons el portal de la transparència de la Generalitat, lesvan tenir un cost per a l'administració de 32,9 milions d'euros. El 63,8% d'aquestes les van lliurar delegats de CCOO, UGT o d'algun sindicat de la IAC (com la USTEC).