Els "comuns" sempre han fet bandera de la transparència en els projectes polítics que han edificat en els dos últims anys, ja sigui a l'esfera municipal o en les eleccions estatals. Des que Barcelona en Comú va imposar-se en els comicis locals de la primavera del 2015, cada candidatura de l'esquerra alternativa ha subscrit un codi ètic que inclou un compromís per no finançar-se per la via de crèdits bancaris. Aquest compromís també figura en els principis fundacionals del nou partit dels "comuns", validats en l'assemblea del 8 d'abril. La nova formació -integrada per Barcelona en Comú, ICV, EUiA, Equo i una part de Podem- va acordar que no recorrerà als bancs per finançar-se i que tampoc "heretarà deutes" dels partits que integren la confluència. Qüestió espinosa, el deute d'ICV va ser objecte de debat abans de l'assemblea, i va obligar ecosocialistes i "comuns" a trobar una solució salomònica, tal com han detallat adiverses fonts coneixedores de la negociació. ICV va evitar fixar un calendari per resoldre els compromisos amb els bancs, que hauria obligat el partit a vendre patrimoni."Hi va haver un acord de comprensió mútua de quina és la situació de cadascú", raona Rafael Duarte, responsable de finances de la formació, per sintetitzar el debat que van haver d'afrontar els socis polítics per no caure en la incoherència. El document que recull els "principis fundacionals d'ètica política i radicalitat democràtica" del nou partit deixa clar que el nou espai neix alliberat de motxilles del passat. "No tindrà ni assumirà deutes ni compromisos anteriors contrets per altres organitzacions amb entitats financeres", detalla el text en el seu primer apartat. ICV acumula un deute de 10,6 milions d'euros, 4,9 dels quals corresponen a la hipoteca de la seu central de Barcelona, tal com ha detallat la formació a aquest diari. De fet, aproximadament un 90% del deute és hipotecari.El 2015 -l'últim any del qual en consta un balanç tancat a la pàgina web del partit-, els compromisos dels ecosocialistes amb els bancs eren més més elevats: 11,5 milions, bona part dels quals amb Caixabank. ICV ha aconseguit reduir paulatinament el deute gràcies a un pla de contenció de la despesa. L'any 2011, la llosa era molt més pesada: 16,1 milions. En el darrer exercici, la formació va exiugar gairebé un milió d'euros de passiu mentre que aquest 2017 es preveu una reducció del deute d'uns 700.000 euros. "La situació és complicada, però no tenim por perquè disposem de patrimoni que avala aquest deute", argumenta Duarte. Els ecosocialistes són propietaris de 31 locals arreu del territori. Cinc seus són a Barcelona ciutat, més d'una vintena estan ubicades a l'àrea metropolitana i, la resta, en altres demarcacions del país.ICV compta amb patrimoni per atendre els compromisos contrets amb els bancs, però no té la intenció de vendre actius a curt termini. L'estratègia del partit passa per mantenir el pla de contenció de la despesa que ha dissenyat, sense prendre decisions arriscades. La creació del nou partit no farà que els ecosocialistes es desprenguin de patrimoni a curt termini. La seu central de Barcelona, ubicada al districte de Ciutat Vella, no està en venda ara mateix. "No descartem vendes de locals, però tampoc és un escenari desitjable", exposa el responsable de finances de la formació. En els pròxims mesos, els socis del nou projecte dels "comuns" hauran d'endreçar l'estructura territorial -estendre la nova marca a tot el país- i això pot tenir incidència en la gestió que ICV pugui fer de les seves seus fora de la capital.En el procés de negociació del nou partit, els "comuns" van interpel·lar ICV sobre la qüestió del deute. Els dirigents ecosocialistes van recordar que el compromís que tenien amb la militància era la gestació d'un nou espai polític i no la dissolució de les sigles. I si l'escenari no era de dissolució, no cali vendre a corre-cuita. "El nou espai no assumirà el deute d'ICV, però ICV tampoc ho pretenia", exposen fonts de la formació liderada per David Cid, Marta Ribas i Ernest Urtasun. D'aquí l'entesa per no fixar un calendari de liquidació dels crèdits hipotecaris. "No hi ha pressa", sentencien a l'entorn de la cúpula del partit. El nou subjecte polític té altres prioritats, com posar en marxa la maquinària, repartir responsabilitats a la cúpula, sintonitzar militàncies, preparar un eventual horitzó electoral a Catalunya i crear xarxa territorial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)