La Guàrdia Civil ha localitzat aquest diumenge, 16 d'abril, el cos sense vida d'un home, de 35 anys i veí de Terrassa, que estava desaparegut des d'aquest dissabte al municipi d'Alquézar, a Osca. Les causes de la defunció encara les ha de determinar l'autòpsia.Segons han informat fonts de la Benemèrita, al voltant de les 00.30 hores d'aquest diumenge ha entrat a la central del 062 un avís alertant que un home havia sortit la tarda de dissabte de la casa que tenia a la localitat, on es trobava amb la família passant els dies de Setmana Santa, i no havia tornat.En aquell moment s'han iniciat les tasques de recerca per part d'efectius de la Guàrdia Civil de Muntanya i de Seguretat Ciutadana d'Osca, i han continuat durant el matí amb mitjans aeris i més personal. A les 16.30 hores, gràcies a la col·laboració d'uns escaladors que es trobaven a la zona, s'ha localitzat el cos sense vida de l'home.

