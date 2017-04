El Barça ha aconseguit trencar la mala ratxa i imposar-se a la Reial Societat. Els de Luis Enrique, tocats per les derrotes contra el Màlaga i la Juventus, han tret pit i han derrotat per 3-2 als bascos al Camp Nou. Amb la victòria, la lluita per la Lliga segueix viva, si bé el Reial Madrid continua tenint un avantatge de tres punts i encara ha de jugar el partit ajornat contra el Celta de Vigo.Avui els blaugrana han firmat una bona primera part, però, de nou, han estat incapaços de sentenciar el matx amb un 4-2 i això els ha costat més d'un ensurt. De fet, la Reial Societat ha estat el primer a crear perill. Al minut 2 Gerard Piqué ha refusat una pilota que anava entre els tres pals i al 12 Ter Stegen ha hagut d'intervenir per evitar el primer dels bascos. Finalment, un golàs de Messi des de fora de l'àrea a la meitat del primer temps ha donat confiança al conjunt blaugrana, que ha guanyat fluïdesa en el joc. Deu minuts més tard, l'astre argentí ha aprofitat un mal rebuig de Rulli per fer pujar el segon al marcador.El partit s'ha complicat quan faltaven pocs minuts perquè l'àrbitre xiulés el descans. Umtiti ha fet gol en pròpia porta, i, tot i que Alcácer ha reaccionat de pressa per compensar l'error amb l'1-3, la Reial Societat ha acabat escurçant distàncies i quedant-se a un del Barça. En la segona part, els bascos han atacat més que els de Luis Enrique, que s'han tancat a darrere gairebé els 45 minuts -només han creat perill en el tram final del matx-.

