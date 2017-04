La italiana Emma Morano ha mort aquest dissabte als 117 anys al seu domicili de Verbania, en el nord d'Itàlia. Era la dona més gran del món i l'única que havia viscut en tres segles diferents.Morano s'havia convertit en la dona més vella del planeta l'any passat, amb 116 anys, després que morís a la mateixa edat l'estatunidenca que ostentava aquest títol fins aleshores.Emma Martina Luigia Morano va néixer el 29 de novembre del 1899 en el municipi de Civiasco i en una família de persones longeves: la seva mare i la seva tieta van superar els 90 anys, i la seva germana Ángela va arribar als 100. Actualment vivia a Verbania acompanyada d'una cuidadora que l'ajudava. Quan li preguntaven quin era el "truc" per viure tants anys, Morano sempre responia que no consumia medicaments, menjava ous cada dia i es bevia un got de grapa a diari.

