ERC guanyaria unes noves eleccions catalanes, segons l'enquesta publicada aquest dissabte per La Vanguardia . Així, d'acord el sondeig de GAD3, l'arc parlamentari estaria format per por ERC (39 diputats), PDECat (23), Ciutadans (22), CSQP (16), PSC (15), PP (14) i CUP (6). La majoria independentista a la cambra, doncs, es veuria reduida als 68 diputats.L'enquesta es va realitzar entre el 7 i el 12 d'abril i es publica en un moment de tensió entre els socis de govern. La cúpula del PDECat va comparèixer aquest divendres al migdia per fixar la posició del partit arran de la polèmica per la gravació d'un dinar del coordinador d'organització de la formació, David Bonvehí, en el qual el dirigent nacionalista afirmava davant d'altres quadres del partit que, si "el procés acaba malament", el PDECat hauria de trobar un "candidat autonomista".Acompanyat per la coordinadora general, Marta Pascal, Bonvehí va anunciar que portaria el cas a la Fiscalia, i va demanar aclarir quins són els autors de la gravació i la filtració de la conversa, publicada per Catalunya Plural. Portaveus del PDECat havien apuntat dijous a la nit la sospita que els autors de la gravació fossin dos dirigents d'ERC del Bages, Mireia Estefanell i Pere Culell.

