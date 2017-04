Os dejamos imágenes de la extinción de un incendio que ha afectado en su totalidad a un autobús en la M-600 (Guadarrama). No hay heridos. pic.twitter.com/pHzyHz8s1A — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 15 d’abril de 2017

La Maite Pérez ens explica en aquest vídeo com ha anat l'incendi de l'autocar de Vila-seca. Tots els detalls: https://t.co/UIhhSelF66 pic.twitter.com/QHv0D13El4 — 324.cat (@324cat) 15 d’abril de 2017

L'autobús en què viatjava el cor de cambra femení Scherzo de Vila-seca s'ha incendiat aquest dissabte a la carretera M-600 prop del Valle de los Caídos, a Madrid. Afortunadament tots els ocupants han pogut sortir del vehicle i no hi ha hagut cap ferit.L'incendi, produït per causes que s'estan investigant, ha començat a la part posterior del vehicle i s'ha anat estenent cap al davant afectant a la totalitat de l'autobús.Una de les cantants, Maite Pérez, ha gravat l'incident i ha explicat com ho estaven vivint, tal com es pot veure en aquestes imatges recollides pel C anal 3/24.

