Ada Colau ha defensat que la ciutat necessita la taxa turística per compensar tots els serveis que fan servir els visitants: "S'ha de redistribuir la riquesa generada pel turisme", ha assegurat. En una entrevista d'Al Jazeera emesa aquest dissabte, l'alcaldessa de Barcelona ha afirmat que s'han de trobar fórmules fiscals que permetin que els visitants que no pernocten a la ciutat contribueixin a finançar el seu impacte i l'ús de l'espai públic."L'objectiu de la taxa és redistribuir la riquesa que genera el turisme, o estarem amb el de sempre: el turisme genera molts diners, però està mal distribuït", ha observat la primera edil.Colau ha destacat que el nombre d'allotjaments turístics a la capital catalana ha crescut un 18% en menys de cinc anys, i ha alertat que es tracta d'un creixement descontrolat i molt ràpid, semblant al que es va produir amb la bombolla immobiliària: "És perillós per al model de ciutat i per a la mateixa activitat econòmica". Ha expressat que al centre de Barcelona s'està produint una expulsió massiva de veïns per l'auge dels establiments turístics il·legals: "Hi ha més llits per a turistes que per als veïns de Barcelona".Amb relació a la hipotètica celebració d'un referèndum, Colau ha assegurat que la situació institucional entre la Generalitat i el Govern central no funciona: "Jo mai he estat independentista, però com a demòcrata crec que la ciutadania ha de decidir".

