Un camió que transportava fruita i verdura s'ha incendiat aquest dissabte a la tarda sense causar ferits a l'àrea de Servei del Mèdol de l'AP-7, situada al punt quilomètric 237, dins del terme municipal de Tarragona.Segons els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc s'ha rebut a les 15.40 i fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions d'aquest cos que han apagat les flames en poca estona. Amb tot, el vehicle de gran tonatge ha quedat completament calcinat. Segons els Bombers, cap persona no ha resultat ferida i el trànsit no s'ha vist afectat per incident.

