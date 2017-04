Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir dijous a la mitjanit un caporal de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada per agredir la seva esposa, també agent de policia de la mateixa comissaria, aquella mateixa nit a casa seva, a Navarcles, segons informa la Cadena SER. Segons la denúncia, la dona també està acusada d'agressió, però no va ser detinguda perquè s'ha de fer càrrec dels seus fills menors d'edat.L'agent detingut va passar la nit de dijous a divendres detingut a les cel·les de la comissaria de Manresa dels Mossos acusat d'un presumpte delicte de violència de gènere, i divendres va passar a disposició judicial, on va quedar en llibertat amb càrrecs. A la dona la van citar a la comissaria dels Mossos el mateix divendres per, també, una imputació de delicte de violència domèstica i queda pendent de la citació judicial.L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada obrirà un expedient informatiu a tots dos i els retirarà l'arma de foc reglamentària. Els dos implicats treballen a la mateixa comissaria però en diferents torns.

