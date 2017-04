Tengo amigas que son del PP y no dicen tantas tonterías pic.twitter.com/QzsQD5WrJi — Neus Munté (@neusmunte) 15 d’abril de 2017

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha explicat en una entrevista a SModa , publicació dependent d'El País, que en les reunions amb homes "fer-se la rossa" ajuda a "aconseguir més". A més, ha assegurat que "la igualtat legal ja existeix", tot i que ha admès que encara queden molts "micromasclismes", motiu pel qual s'ha de "continuar reivindicant per la igualtat"."Quan et reuneixes amb homes i et fas la rossa, però sense abaixar la guàrdia, aconsegueixes molt més", ha afirmat en concret. I preguntada per què significa "fer-se la rossa", ella detalla que és "fer-se la tonta, fer com si no te n'assabentes...".Pel que fa al feminisme, ha assenyalat que "va canviant" i que abans hi havia més estereotips. "És com dir que si ets feminista no et pots pintar l'ull, ni et pots arreglar, ni posar-te taló. Tinc amigues que són feministes i van perfectament arreglades", ha postil·lat.Aquestes declaracions han rebut resposta ben ràpid d'altres polítics catalans i de l'Estat. Com la de la consellera de la Presidència, Neus Munté, que ha parafrasejat precisament aquesta última referència a les amigues feministes de Cifuentes precisament per afirmar que la dirigent del PDECat té "amigues que són del PP i no diuen tantes tonteries":Al seu torn, la portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Madrid, Purificación Causapié, ha titllat el comentari de Cifuentes de "masclista i irrespectuós amb dones i homes":Així mateix, el portaveu de C's a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmat que el seu partit treballa perquè "cap doni hagi de fer-se la rossa per aconseguir el que es proposa" i, amb una etiqueta de Twitter, ha instat a acabar amb el masclisme:

