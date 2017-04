353 dies treballats per pagar el deute Catalunya és dels pocs territoris de l'Estat on el percentatge de deute en relació al PIB va caure el 2016, juntament amb les Illes Balears i les Illes Canàries (al País Valencià, en canvi, va créixer 1,1 punts). Malgrat tot, aquest mateix informe també apunta que l'estancament pot durar força temps i que el repte de reduir l'endeutament trigarà a arribar. Així, el deute públic autonòmic català va augmentar del 7,8% del PIB el 2007 al 35,4% l'any passat. I segons l'Airef, aquest recularà fins al 35,2% el 2017, però llavors es mantindrà força estable, fins al 35,1% el 2020.



I això que la llei d'estabilitat pressupostària obliga a que el deute públic autonòmic se situï en el 13% aquell 2020. L'Airef ho veu inassumible, en especial per a Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Castella-la Manxa (que no ho aconseguiran abans del 2047) i, per això, reclama relaxar aquest objectiu i fer-lo més realista. Últimament, però, el govern espanyol fa poc cas a aquest organisme. Sigui com sigui, l'objectiu de deute de l'administració general de l'Estat tampoc no és massa viable, atès que va tancar el 2016 al 71,6% del PIB i arribarà previsiblement al 2020 al 68,6%, quan la llei l'obliga a estar en el 44%. Els únics que compleixen són els ajuntaments, que podent tenir un deute del 3% del PIB d'aquí a quatre anys, ja van tancar l'exercici passat al 2,9%.



Quants dies de salari haurien de regalar els ciutadans per acabar amb el deute públic de cadascuna de les seves autonomies? Aquest és un càlcul que també fa l'Airef i que situa els valencians com els que més s'haurien d'arremangar: haurien de cedir 153 jornades laborals, seguits pels habitants de Castella-la Manxa (134) i els catalans (128). Ara bé, l'organisme també assenyala quants jornals caldria lliurar per eixugar també el deute de l'Estat, amb la hipòtesi que aquest es repartís de forma igualitària entre tots els ciutadans. En aquest cas, com que la renda mitjana dels catalans és superior a la global espanyola, cada català tindria prou amb regalar 225 dies de treball, mentre que cada extremeny n'hauria de cedir 398. En total, per tant, cada català hauria de renunciar a les pagues de 353 dies per acabar amb tot el deute públic, quasi les de tot un any.

Malgrat tot, a algunes províncies no ha estat així. A la de Barcelona, per exemple, el nombre de llars sense ingressos amb menors de 16 anys a càrrec va créixer de les 16.600 a les 17.600 durant l'any passat. A les altres demarcacions que detalla l'executiu central, en canvi, aquesta xifra es redueix o es manté.

NOMBRE DE LLARS SENSE CAP TIPUS D'INGRÉS I AMB MENORS DE 16 O MENYS ANYS, PER DEMARCACIONS

D'aquesta manera, malgrat que els primers de l'any s'havien convocat aquestes subvencions, destinades a les ajudes en la integració social i laboral dels joves a l'estranger, per a la formació i pràctiques, per al perfeccionament d'una llengua estrangera o per facilitar-ne el retorn, el procediment per a la seva concessió va quedar truncat i les 174 peticions rebudes van ser ignorades i els 4,55 milions pressupostats amb aquesta finalitat no es van gastar.



Per contra, Espanya és l'estat on un percentatge inferior d'habitants viu en cases, ja que només ho fa poc més d'un terç d'aquests, una mica per sota de Letònia i Estònia. Malgrat tot, quant al tamany dels pisos, hi ha tres estats a la Unió Europea on més habitants viuen en pisos amb deu o més habitatges: Letònia (56,8%), Estònia (54,6%) i Lituània (49,3%), mentre que el percentatge espanyol és del 45,4%.

617.000 € Les ajudes al desenvolupament i la cooperació han acumulat retallades del 70% en les seves partides, durant la crisi. Tot i això, a partir d'ara l'Associació Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament gaudirà d'un portal web i uns serveis d'administració electrònica fantàstics, ja que en licita el manteniment per a dos anys per un valor de 617.000 euros, una quantitat gens menyspreable. 252.285 €



Recordeu l'anunci en què Xavier Hernández i Gemma Mengual et convidaven a casa seva? Era la campanya de turisme de Catalunya del curs passat, el missatge de la qual es repetirà de cara a aquest 2017, ja que l'Agència Catalana de Turisme ha licitat per 252.285 euros la creativitat, disseny, producció i estratègia de desenvolupament d'una campanya de publicitat de la marca Catalunya al mercat intern, estatal -en especial, Madrid, País Valencià, Saragossa, Bilbao, Sant Sebastià i Logronyo- i internacional -sobretot, França- durant el 2017. El lema seguirà sent el mateix: "Catalunya és casa teva". Recordeu l'anunci en què Xavier Hernández i Gemma Mengual et convidaven a casa seva? Era la campanya de turisme de Catalunya del curs passat, el missatge de la qual es repetirà de cara a aquest 2017, ja que l'Agència Catalana de Turisme ha licitat per 252.285 euros laal mercat intern, estatal -en especial, Madrid, País Valencià, Saragossa, Bilbao, Sant Sebastià i Logronyo- i internacional -sobretot, França- durant el 2017. El lema seguirà sent el mateix: "Catalunya és casa teva". 212.988 € En paral·lel a la recerca del turista, Catalunya rep també persones d'arreu del món amb intencions més permanents, normalment amb algunes dificultats pròpies i una situació socioeconòmica complicada. Per això, l'Ajuntament ha licitat per 212.988 euros el Servei d'Atenció a Immigrants Emigrants i Refugiats (SAIER), per tal "facilitar i acompanyar a les persones que viuen a Barcelona en els seus projectes de mobilitat internacional (immigració, refugi, emigració i retorn), per a afavorir la convivència en la diversitat, la igualtat i la cohesió social a la ciutat", així com "oferir un servei d'orientació, assessorament i acompanyament jurídic a aquelles persones susceptibles de sol·licitar l'asil davant de l'Administració de l'Estat", qui en té les competències. SAIER va atendre 13.347 usuaris i va realitzar 46.340 activitats el 2016. 122.694 € L'ex-delegat del govern espanyol al País Basc, Carlos Urquijo, codnecorant agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Foto: Europa Press

Arriben temps d'heroïcitats. O això deu creure la Policia Nacional, que ha licitat un mínim de 5.000 creus al mèrit policial amb distintiu blanc i un mínim de 200 amb distintiu vermell, per 122.694 euros. La primera distinció s'atorga a agents que hagin protagonitzats fets d'alt patriotisme o lleialtat o que hagin sobresortit en el compliment del deure o la realització d'estudis científics que hagin prestigiat el cos, mentre que la segona condecoració la reben aquells que han estat ferits en acte de servei o que hagin actuat de forma especialment valenta i abnegada en situacions de risc. Qui en vulgui una per a la col·lecció, ja sap què li toca! Arriben temps d'heroïcitats. O això deu creure, per 122.694 euros. La primera distinció s'atorga a agents que hagin protagonitzats fets d'alt patriotisme o lleialtat o que hagin sobresortit en el compliment del deure o la realització d'estudis científics que hagin prestigiat el cos, mentre que la segona condecoració la reben aquells que han estat ferits en acte de servei o que hagin actuat de forma especialment valenta i abnegada en situacions de risc. Qui en vulgui una per a la col·lecció, ja sap què li toca! 87.120 € neteja de la cuina, el menjador i les altres dependències de la Guàrdia Reial a la Zarzuela. I aquesta quantitat seria només per quatre mesos de feina. I és que els plecs especifiquen que algunes tasques (com escombrar, buidar cendrers i papereres, treure la pols, reposar el paper higiènic, desinfectar els vestuaris...) s'han de fer diàriament. Realment, tant hi ha a netejar? La setmana passada vam saber que la neteja de la Zarzuela i el Pardo podia ascendir a 544.500 euros . Aquesta quantitat, però, es veu que no inclou tots els espais d'aquests palaus, ja que aquesta setmana s'ha licitat per 87.120 euros un contracte de. I aquesta quantitat seria només per quatre mesos de feina. I és que els plecs especifiquen que algunes tasques (com escombrar, buidar cendrers i papereres, treure la pols, reposar el paper higiènic, desinfectar els vestuaris...) s'han de fer diàriament. Realment, tant hi ha a netejar?

I costarà molts anys que torni a una situació suportable, en especial davant les dificultats que patirà l'Estat en el moment en què el Banc Central Europeu apugi els tipus i el cost dels interessos del deute es disparin. Ara bé, si es volgués eixugar tota aquesta llosa de cop -en part, creada arran de polítiques costoses i controvertides com el rescat bancari, infraestructures majestuoses o indemnitzacions al Castor-, hi hauria una via. Tan senzill com que cada català treballés un any gratis, cedint a l'administració tots els seus guanys. Així, Catalunya ja deixaria a zero la factura del deute autonòmic i la part proporcional de l'estatal. Tan simple com inverossímil, en tot cas.Aquesta és una de les xifres d'aquesta setmana, la qual ve acompanyada per altres conseqüències nefastes de la crisi, com l'augment del nombre de cases sense cap tipus d'ingrés i menors vivint-hi. Un fet que ha obligat molts joves a emigrar i aquests, tot i que el govern espanyol va obrir una línia de subvencions per a ajudar-los, van veure com de cop se'ls tancava la porta a aquests recursos, els quals es van reduir a zero durant el 2016. En canvi, sí que hi ha partides per condecorar policies o per netejar les dependències de la Guàrdia Reial a la Zarzuela.

