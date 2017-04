El cor ha participat en la processó sense la germana, després de 67 anys d'acomanyament Foto: Jonathan Oca

La germana Guadalupe en els jardins del convent de les Carmelites de la Vetlla Foto: Jonathan Oca

Truco al timbre del convent de les Carmelites de la Vetlla i m'obre la porta una monja molt amable, amb un gran somriure a la cara, que em diu que m'esperi en una sala, que de seguida vindrà. Després d'una breu espera, una veu plena d'energia i vitalitat em saluda amb un "bon dia". És de la germana Guadalupe, una dona que va arribar a Tarragona l'any 1950, després d'abandonar el seu Alacant natal. Des de llavors, ha tingut una vida dedicada a la música, al cor de l'escola de les Carmelites i a la Setmana Santa. Asseguts en una sala del convent, la germana m'explica que va arribar a la ciutat amb la carrera de música a la butxaca i que es va treure la de cant, estudiant en el Conservatori de Música de Tarragona. La seva passió per la música i la seva destresa tocant instruments li han permès fer-se càrrec del cor de l'escola des del 1950 fins a l'actualitat.D'ençà que va arribar a la ciutat, la germana no s'ha perdut cap edició de la processó del Dolor, que s'emmarca dins la Setmana Santa tarragonina, en la qual hi participa el cor de l'escola les Carmelites. Fa 67 anys que no es perd ni una sola estrofa ni una sola entonació dels seus deixebles. Com un mestre satisfet dels alumnes, la germana sempre ha acompanyat els membres del cor a tots els actes. Sempre darrere seu, mai al davant, per no treure protagonisme als seus deixebles. Passejant pels imperials jardins del convent situat al carrer Estanislau Figueras, la germana Guadalupe em comenta que han passat per les seves mans centenars de nens i nenes, estudiants de l'escola, i que ha hagut d'assajar milers d'hores. La germana però afirma que ha pres una decisió i que enguany la cosa havia de canviar.La germana Guadalupe, que ja té 86 anys, ha decidit que ja n'hi ha prou de sortir en processó i que és el moment de fer un pas al costat. Dic al costat perquè només ha decidit no participar en el recorregut a peu pels carrers de la ciutat, ja que les seves cames no li permeten fer aquests tombs. Ara bé, això no vol dir que no hi participi d'una altra manera. Ella segueix sent la que "guia" el seu cor. Enguany, aprofitant que "ara hi ha dues nenes grans que ho fan molt bé i ja estan preparades per portar el cor durant processó", la germana ha deixat part de la responsabilitat a les seves alumnes més avançades però no per això es vol quedar a casa.Després de parlar amb ella, em convida a presenciar la processó del Dolor, ja que és un dels actes més significatius de la Setmana Santa a Tarragona.Acceptant la seva invitació, m'apropo aquest dimecres a l'església de Sant Joan Baptista -més coneguda com la de la Mitja Lluna, lloc d'inici i final de la processó-. Mentre el cor, juntament amb les confraries, participava en la processó del Dolor, la germana Guadalupe esperava als joves cantaires. Aprofitant que encara no havien arribat, la monja em va explicar que sentia com un calfred, ja que era el primer any que no podia acompanyar els seus alumnes durant la processó. Una sensació estranya que no havia notat mai perquè sempre hi havia anat.Quan el cor va arribar a l'església, la germana els va anar a rebre i després de felicitar-los per la seva valentia per haver afrontat aquesta processó sense l'acompanyament de cap adult, es va donar les últimes instruccions.67 anys de processó, 86 anys de passió per la música i tota una vida dedicada als alumnes del cor. La germana Guadalupe ha sigut clau en l'elaboració de la banda sonora de la vida de molts dels seus deixebles.

