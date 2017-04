Un home de 46 anys, veí de Reus, ha ingressat a presó acusat de dos delictes de robatori a interior de domicili, un d'ells en grau de temptativa, a la capital del Baix Camp. Els Mossos el van detenir el 10 d'abril arran d'una investigació per identificar el lladre de dos furts: un, la nit del 7 de desembre en un domicili del carrer Camí de Tarragona, on va forçar el pany de la porta i va sostreure diverses joies valorades en més de 1.000 euros; i un altre, el 4 de març, quan va accedir a través d'una finestra a l'interior d'un domicili del carrer València, on el soroll va fer despertar la víctima, que va sorprendre el lladre i el va foragitar. Els agents van trobar indicis que apuntaven a un home que ja havien detingut el 14 de febrer per sis robatoris silenciosos al Barri Fortuny i van emetre una ordre policial que va permetre l'arrest del lladre.En els sis robatoris del Barri Fortuny, el lladre havia utilitzat un 'modus operandi' molt similar a la temptativa de robatori silenciós del carrer València. La forma d'actuar consistia a accedir a través de les finestres en domicilis ubicats en plantes baixes mitjançant escalament. L'objectiu dels robatoris era sostreure diners, joies, llibretes bancàries i targetes de crèdit per fer reintegraments en caixers automàtics.Després de diverses comprovacions en botigues de compravenda d'or de Reus, els agents van constatar que el sospitós havia venut les joies sostretes el 7 de desembre. Seguidament van emetre una ordre policial que va permetre detenir-lo el 10 d'abril a Reus. El detingut, amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

