L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha admès aque ha "perdut la confiança" cap a la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, la republicana Mireia Estefanell, arran de la gravació al diputat David Bonvehí mentre mantenia una conversa en un restaurant amb militants del PDECat. En aquesta gravació la veu d'ella i de l'excap de llista d'ERC, Pere Culell, apareixien en primer pla.Junyent vol que els seus socis en el govern de Manresa, ERC, "prenguin mesures" per reconduir la situació, ja que, considera que el què ha passat és una cosa "que no és prou lògica ni neta". Tot plegat ho diu "després d'haver escoltat l'àudio i d'haver parlat amb Mireia Estefanell", i entenent que ha de treballar "amb gent de confiança al meu costat".ERC Manresa, que s'ha desmarcat públicament de la filtració de la gravació a la premsa, es troba amb el president local, Ramon Fontdevila, a l'estranger, i analitzarà la situació en les properes hores per, d'aquesta manera, trobar-se amb els seus socis de govern passada la Setmana Santa, a partir de dimarts. L'alcalde s'ha mostrat disposat a esperar a dimarts, però a partir de llavors, "sí que hem de veure com actuem tots plegats".Aquest divendres, en roda de premsa, David Bonvehí va informar que portarà la gravació a la Fiscalia per a què investigui qui la va gravar i qui la va filtrar als mitjans, si ho considera punible.Dijous es feia pública una gravació d'àudio en la que el diputat del PDECat i número 2 del partit a nivell nacional, David Bonvehí, admetia en un to distès que si fracassava l'intent de fer un referèndum, el partit presentaria un candidat autonomista El PDECat va posar ja de bon inici la sospita sobre els que van ser cap de llista i número 2 d'ERC a les últimes eleccions municipals de Manresa, Pere Culell i Mireia Estefanell, que es trobaven també en aquest restaurant el dia dels fets. Amb l'agrujant que, actualment, Mireia Estefanell és la número 2 a l'Ajuntament de Manresa d'acord amb el pacte de governabilitat que tenen signat el PDeCat i ERC.A l'àudio de la gravació s'escolta en primer pla la veu dels dos militants republicans que es trobaven en el restaurant en una taula després que saludessin Bonvehí i els altres militants nacionalistes.

