La policia espanyola ha participat en la desarticulació d'un grup internacional de cibercriminals especialitzat en el disseny, desenvolupament i comercialització de software maligne per infectar ordinadors. L'operació, coordinada per l'Europol, s'ha saldat amb la detenció de cinc persones, tres a Espanya i dues al Regne Unit, i registres en domicilis de Santa Perpètua de Mogoda (el Vallès Occidental), Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas de Gran Canària i Liverpool.Els arrestats estan acusats de crear virus, "cucs" i "troians" camuflats en programes per tal que els antivirus no els poguessin detectar a temps. Aquest software maligne es comercialitzava en els fòrums de hacking més famosos en l'àmbit estaral i internacional, a canvi generalment de pagaments amb bitcoins i en tarifes basades en el recompte efectiu d'infeccions d'ordinadors en l'àmbit mundial.Els programes desenvolupats pels detinguts han estat utilitzades arreu del món per la distribució de 'troians' de control remot i keyloggers o portes enrere per agafar el control total de l'ordinador de la víctima, danyant o robant tot tipus d'informació privada, incloent l'obtenció de les contrasenyes del correu electrònic, xarxes socials o banca online. La investigació es va iniciar a finals del 2015 per part de l'Europol, amb la participació activa d'investigadors espanyols i britànics especialitzats en la matèria. En els registres practicats a l'estat espanyol es van decomissar sis discs durs, un ordinador portàtil, un disc dur extern, vuit dispositius de bitcoins, tres targetes de prepagament sense titular i documentació de comptes bancaris i de Paypal.

