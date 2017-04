Mapa amb les afectacions de trànsit a la Ronda de Dalt. Foto: Europa Press

La circulació a la Ronda de Dalt, des de l'alçada de la incorporació 8 de Borràs a la 6 d'Alfons Comín en sentit Besòs, queda tallada totalment al trànsit aquest divendres 14 i dissabte 15 d'abril, Setmana Santa, per treballs d'aglomerat.L'afectació durarà des de les 19.00 hores del divendres fins a les 17.00 del dissabte, quan quedaran tallats els tres carrils de circulació habituals i els vehicles es desviaran pel lateral, ha detallat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest dimecres en un comunicat.Les afectacions de trànsit comencen a l'alçada de la incorporació 10 de Pedralbes en sentit Besòs, mentre que la circulació en sentit Llobregat no es veurà afectada per aquests treballs.

