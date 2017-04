Un dels passos a la plaça del Rei abans de l'inici de la processó més mutitudinària de la Setmana Santa Foto: Jonathan Oca

Els passos a punt d'encarar la Baixada de la Pescateria després de passar pel costat del Circ Romà Foto: Jonathan Oca



Durant prop de quatre hores els passos han recorregut els carrers de la ciutat Foto: Jonathan Oca

La processó del Sant Enterrament de Tarragona Foto: Jonathan Oca

Divendres Sant és un d'aquells dies especials de la Setmana Santa a Tarragona. Especial perquè tan creient com no creients, practicants com no practicants, surten al carrer per presenciar un dels actes més multitudinaris d'aquests dies festius, la processó del Sant Enterrament de la ciutat.Més de 3.000 persones han desfilat en aquesta processó, organitzada per la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de nostre Senyor Jesucrist, que deixa palès el perquè l'any 2000 va ser declarada per la Generalitat de Catalunya Festa patrimonial d'interès nacional. Cal recordar també que, en conjunt, la Setmana Santa a Tarragona és Festa d'interès Turístic Nacional, per la Generalitat de Catalunya des del 2009.En aquesta processó, que tanca un divendres molt emotiu, hi han participat 12 congregacions i una vintena de passos, que representen diferents episodis de la passió i de la mort de Jesucrist. Aquest acte ha aconseguit que més de 20.000 persones sortissin al carrer per gaudir de l'espectacular marxa dels passos pels diferents indrets de la ciutat només amb el soroll de les bandes, els timbalers i també acompanyats -en ocasions- d'un silenci colpidor.Com és tradició, la processó ha arrencat a la plaça del Rei, de l'Església de Natzaret. Quan han tocat dos quarts de vuit del vespre, els Armats de la Sang han donat el tret de sortida a la solemne processó, que ha recorregut els carrers de la Part Alta i només els ha abandonat per fer un petit tram per la Rambla Nova. Enguany no ha sigut una excepció i tot l'acte religiós ha durat prop de quatre hores.Abans de l'inici de la processó, es va portar a terme la recollida de misteris, un acte únic que només es fa a Tarragona. Els armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang han sortit cap a les 16 h de l'església de Natzaret per iniciar la Recollida de misteris a diferents punts de la ciutat, com la Rambla Vella, plaça Verdaguer, Rambla Nova, carrer Unió i Part Alta. Els misteris, un cop saludats pels armats, han enfilat sense perdre temps per la Baixada de la Pescateria fins a arribar a la plaça del Rei, espai on s'han situat tot per a exhibir-se abans de començar aquest acte central de la festa cristiana a Tarragona.Aquest dissabte la festa continua amb la processó de la Soledat, la cantada de caramelles i la vetlla pasqual, que se celebrarà a dos quarts d'onze de la nit a totes les parròquies de la ciutat.

