La CUP es plantejarà si es torna a presentar a unes eleccions al Parlament, en cas que finalment no se celebri el referèndum. Així ho ha assegurat la seva portaveu parlamentària, Anna Gabriel, en una entrevista a El País . "Si es fa el referèndum i perdem, seguirem treballant per guanyar-lo. Però si no es fa i anem a unes autonòmiques, ens plantejarem segur el paper que ha de jugar la CUP en la política catalana", explica en ella.Així, preguntada directament si això implica que es plantejarien seguir a la cambra catalana, l'anticapitalista respon que "evidentment", ja que no sap "si té sentit" estar tan "mal acompanyats" en un Parlament "envoltats de l'unionisme més ranci i de la quinta columna de l'Ibex 35, de les falses esquerres o de la gent que diu que camina cap a la independència i haurà demostrat que no hi va".En aquest sentit, Gabriel assegura, en relació als treballs per fer efectiu el referèndum i les pugnes internes al Govern en relació a aquests , que "els preparatius no són complicats", malgrat que són contraris a la legalitat espanyola, motiu pel qual "no té sentit comprometre's si no estàs disposat a aguantar les represàlies". Així, lamenta que es va "tard" amb aquestes tasques i, per això, insta el Govern a actuar, ara que els pressupostos ja estan aprovats.En concret, la diputada reconeix que l'ha decebut "moltíssim" el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ja que "no hi ha explicació a tant de continuisme liberal, tan poca voluntat de revertir retallades i privatitzacions i a que viri cada cop més a plantejaments liberals clàssics".

