Joel López, amb el president de l'entitat Mohammed Chriyaa. Foto: ACN

L'ONG gironina Nou Sol ha engegat un projecte educatiu per a nens d'una escola rural de la selva de l'illa de Papúa a Indonèsia. En concret, l'escola està situada a la localitat de Sausapor. Es tracta d'una zona remota on l'entitat té previst ajudar, tant als alumnes del centre amb classes d'anglès com els seus pares, assessorant-los i acompanyant-los.El director de Nou Sol, Joel López, explica que el projecte els fa "molta il·lusió" i reconeix que han pogut accedir-hi gràcies al fet que el govern del país ha permès "obrir al món" aquesta zona. De moment ja està prevista l'arribada de dos professors d'anglès de les comarques gironines, que començaran el voluntariat el juliol.López explica que Sausapor és un lloc remot que el govern ha mantingut "tancat durant molt temps". "Ara ho han obert perquè creuen que el turisme serà una font d'ingressos molt important i la gent té ganes de relacionar-se", comenta. De fet, aquestes illes són unes de les més ben valorades per la pràctica del submarinisme. Sorong, una ciutat situada a dotze hores amb vaixell de Sausapor, és considerat el millor lloc del món per explorar el fons marí. Això ha fet créixer l'interès per part del govern indonesi per potenciar aquestes illes.López explica que es van decidir a impulsar aquest projecte en un lloc tan llunyà de forma casual. " El projecte surt per casualitat amb un amic que estava a l'escola. A partir d'allà entrem en contacte amb l'entitat que treballa a la zona i comencem a operar-hi", explica López.El de Papúa és el tercer projecte socioeducatiu que té en marxa Nou Sol actualment. Els altres dos són a Aghvala al Marroc, i a Maleao, Tailàndia. En el primer, l'entitat gironina concentra la seva feina en fer visible l'endogàmia, molt present a la zona. L'objectiu és fer pedagogia dels riscos que suposa i explicar el què passa en aquesta zona a la resta del país.A Tailàndia, Nou Sol focalitza el projecte en una casa d'acollida que es va fundar el 2003 i que segueix treballant gràcies a la col·laboració de l'entitat. La casa s'ha batejat amb el nom de "Baan Saan Rak" que traduït significa 'Casa de l'amor'.A més d'aquestes dues iniciatives destaca la col·laboració que Nou Sol va fer al Nepal després del terratrèmol d'ara fa dos anys. Aleshores, l'entitat va enviar cooperants tècnics, bona part d'ells arquitectes, per ajudar en les tasques de recuperació del país. Els voluntaris treballaven en un projecte internacional anomenat 'Recoop Nepal'.Una de les particularitats de Nou Sol és que cada iniciativa que engeguen va acompanyada d'un documental per explicar quina feina duen a terme. "L'objectiu és plasmar el què fem amb la visió de la gent del territori", explica López. En aquest sentit, aviat es presentarà el documental 'Fills de l'endogàmia' que l'ONG ha gravat a Aghvala i que explica la història de diverses persones afectades per aquest problema.A més, Nou Sol està preparant un gran documental per explicar les dificultats que tenen nens amb discapacitats que viuen en llocs remots. Per fer-ho han buscat quatre casos, un d'Àsia, un d'Amèrica llatina, un d'Oceania i un d'Àfrica, i els compararan amb el d'un nen discapacitat de Girona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)