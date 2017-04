El portaveu nacional d'ERC, Sergi Sabrià, entrevistat per l'ACN la seu del partit. Foto: ACN

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha explicat en una entrevista a l'ACN que està segur que el Govern apostarà "fins a l'últim dia" per intentar pactar el referèndum amb l'Estat, però que vista l'actitud del govern espanyol, aquesta via "sembla que té molt poc recorregut". Malgrat això, Sabrià confia que la determinació en fer el referèndum encara que sigui de manera unilateral posarà "l'Estat contra les cordes" i "potser aleshores s'obre a parlar" del referèndum.Pel que fa a la data de la votació, el republicà considera que la tesi que defensa gent com l'exdiputat Francesc Homs d'avançar-la al juliol no és la més adequada, i defensa que la segona quinzena de setembre segueix sent "la més òptima" per celebrar el referèndum. D'altra banda, de cara als preparatius previs a la cita, no descarta que la convocatòria col·legiada signada per tot el Govern s'hagi de "reforçar" amb la votació d'una moció o una declaració de suport al Parlament. "Està sobre la taula", ha dit.En aquest sentit, afirma que a Esquerra "no perden l'esperança". "Per això és tan important que tothom sàpiga que farem el referèndum sí o sí, i que no hi renunciarem. Perquè aquesta voluntat i credibilitat ens fa tenir l'esperança que en algun moment l'Estat entendrà que no hi renunciarem en cap cas i mostrarà voluntat de seure a la tala", ha comentat, tot afegint que "l'Estat potser quan es vegi contra les cordes" amb la determinació pel referèndum encara que sigui convocat unilateralment, "s'obre a parlar del que mai ha volgut parlar" i negocia.Des de la CUP s'havia llençat, a més, la idea de tramitar una llei específica per habilitar la convocatòria del referèndum, però Sabrià prefereix que els plans no es canviïn i rebutja aquesta proposta. "Hi ha una llei de transitorietat reballada que recull tot el que cal per tirar endavant el referèndum. És l'acord que tenim i l'eina de la qual ens dotarem, i no em consta que ens haguem de moure d'aquí", ha assegurat, tot afegint que "si encara no ha tirat endavant –la llei de transitorietat- és que s'hi va bé de temps".Amb tot, Sabrià no creu que ell ni el seu partit hagin d'entrar de ple en el debat de la data exacta del referèndum. En aquest sentit, el republicà no considera que ni el dia ni la pregunta hagin de ser escollits en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum. "El Pacte té un encàrrec perquè explori totes les possibilitats de fer un referèndum acordat, i això requereix temps. No és tant que el Pacte hagi de ser qui posi data i pregunta, perquè ha de ser partícip de la reflexió a l'entorn però no qui prengui decisió definitiva", ha comentat. Així, creu que la data i la pregunta han de ser "fruit del consens de tots plegats", però ho deixa sobretot en mans "del paper rellevant que tenen el president i el vicepresident".El paper que sí que pot acabar sent més determinant és el del Parlament. Més enllà del debat sobre la data i la pregunta, la cambra podria acabar sent clau en el pes polític de la convocatòria del referèndum. De la mateixa manera que el Govern s'ha compromès a signar de manera col·legiada i conjunta els decrets que donin sortida a la votació, Sabrià assegura que "està sobre la taula" la possibilitat que el Parlament voti una resolució o una moció que faci que la cambra se sumi a la iniciativa i s'hi posi del costat de l'Executiu. "Reforçar les decisions sempre ho contemplem. De vegades ho hem fet a través del món municipal, amb mocions sobre les decisions del Govern. També ho hem fet amb decisions del Govern que han estat portades al Parlament. És un sistema que hem fet servir en altres casos, i ara està sobre la taula per fer-ho servir si ho considerem necessari", ha sentenciat.D'altra banda, Sabrià s'ha mostrat molt convençut que el referèndum tindrà una participació molt destacada tant dels partidaris com dels contraris a la independència. "Nosaltres tenim tota l'esperança de que el 'no' vagi a votar massivament. De fet, esperem que es mobilitzin", ha etzibat. I és que el republicà remarca que "això no és una consulta popular, és un referèndum, i el resultat començarà a executar-se l'endemà", i creu que aquesta circumstància esperonarà tant a uns com a altres a participar. "Tothom ha d'aprofitar les urnes per marcar posició i entenem que el 'no' també es mobilitzarà. Ens estranyaria molt que els partits contraris a la independència perdessin l'oportunitat de defensar-ho democràticament. Si finalment no prenen part, perdran l'oportunitat de defensar la seva posició, i això no ha d'acabar passant", ha afegit.Per últim, el portaveu d'ERC s'ha mostrat molt satisfet amb la feina que el Govern, les entitats i el Pacte Nacional pel Referèndum estan fent amb els seus contactes amb líders, polítics i personalitats de renom internacional. "Tenim esperances de trobar suports, sobretot en la tasca de posar les urnes més que al resultat final, i que ens ajudi a defensar que és un procés democràtic", ha afirmat Sabrià. En aquest sentit, tot i que assegura que no coneix els detalls dels contactes, creu que "es podria acabar produint" que alguna de les persones amb les que s'ha conversat sobre el referèndum acabés oferint-se per mediar amb el govern espanyol i que això ajudés a la negociació. "Si l'Estat seu a la taula, segur que no és de mutu propi sinó que alguna empenta haurà rebut", ha reblat.

