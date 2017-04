El bon temps i l'arribada massiva de turistes d'aquesta Setmana Santa han generat un increment del nombre de manters que s'instal·len al passeig de la Ribera de Sitges, que aquests dies poden arribar al centenar. Per aturar-ne la presència, la Policia Local en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra despleguen aquests dies un dispositiu especial i intensiu, basat en quatre vehicles que arriben conjuntament fins al mateix passeig.La situació dissuadeix automàticament els venedors del top manta, que es refugien a la platja per recollir els productes. "No s'ho esperen, veuen un moviment sobtat que no és normal i marxen de la zona en menys de 45 minuts", explica a l'ACN el Caporal 1080, responsable de l'operatiu desplegat aquest Divendres Sant. Simultani al dispositiu policial, l'Ajuntament també difon informació adreçada especialment als turistes, a qui recorda els perjudicis que la venda ambulant té pels propis manters i pel comerç.A banda del patrullatge dissuasiu, l'Ajuntament de Sitges també ha intensificat la lluita contra el top manta a través dels hotels i les oficines de turisme, on ha repartit 5.000 fulletons de la campanya "Digues no", impulsada per la Generalitat de Catalunya. La finalitat és conscienciar la ciutadania sobre els perjudicis de comprar productes als manters. Especialment la campanya s'adreça als visitants i turistes, per això s'ha editat en quatre idiomes diferents. Als fulletons s'interpel·la els compradors potencials: "Tots els diners que et pots estalviar, ho acabaràs pagant amb escreix. Tu i tota la societat".En aquest sentit, el responsable de l'operatiu especial desplegat durant aquests dies de Setmana Santa reconeix que la presència policial també està tenint un efecte instantani sobre els compradors, que deixen d'interessar-se pels productes que s'ofereixen des del top manta quan són conscients que hi ha les patrulles a la vora. "La gent, quan veu la policia, dissimula i deixa d'apropar-se, i el venedor sap que aleshores ha de marxar", apunta el Caporal.Aquestes accions formen part del paquet de mesures acordat per l'última Comissió Informativa de Caràcter Especial sobre la venda ambulant irregular que l'Ajuntament de Sitges va celebrar al gener. A banda de la presència policial i de redoblar les campanyes informatives cap a la ciutadania, amb atenció especial als turistes, la Comissió també va aprovar la promoció d'elements comercials i la celebració de fires i esdeveniments per tal d'ocupar l'espai on s'acostumen a situar els manters.Al mateix temps, aquest òrgan també va consensuar un treball coordinat entre les administracions per aprofundir en la realitat dels venedors i poder oferir-los ajudes socials i programes d'inserció laboral. Finalment, en l'àmbit de la sensibilització, la comissió va acordar el desplegament de campanyes per promoure i preservar el comerç local, juntament amb accions especials als centres educatius per fomentar el consum responsable.Sitges va crear el 2015 la Comissió Informativa de Caràcter Especial entorn el top manta per aprofundir en aquest fenomen, reduir-ne la incidència, millorar el control policial i proporcionar ajuda als venedors ambulants il·legals. Des que es va posar en marxa, al municipi s'han decomissat aproximadament 14.600 productes, segons dades facilitades per l'Ajuntament a principis d'any. D'aquests, 7.000 eren material tèxtil, 2.700 eren bijuteria i 2.200, ulleres. Al mateix temps, s'han tramitat 31 denúncies per incompliment de l'ordenança de civisme.

