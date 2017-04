Detenim un home de 72 anys que va conduir, en sentit contrari i de nit, 11 km per la C-32 des de #Sitges fins a #Castelldefels pic.twitter.com/hOYLYR8BUQ — Mossos (@mossos) 14 d’abril de 2017

Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada del dimecres 12 d'abril un home de 72 anys com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària. Els fets van tenir lloc poc després de la mitjanit del dimecres quan el conductor d'una furgoneta va arribar al peatge de Vallcarca (Sitges) i allà va intentar una maniobra per canviar de sentit en el vial de manteniment.Davant la impossibilitat de fer-ho, va decidir circular en sentit contrari per la C-32 direcció Castelldefels, amb el greu risc d'accident que això suposava per a ell i per a la resta d'usuaris de l'autopista.Durant el trajecte per l'autopista diversos conductors van intentar alertar el conductor, mitjançant ràfegues de llum i tocs de clàxon, de la seva perillosa conducció. D'aquesta circumstància va alertar al 112 el centre de control d'Autopistas, que mitjançant càmeres de seguretat observava com diferents conductors havien d'esquivar bruscament la furgoneta per tal de no col·lidir frontalment.Tot i això, el conductor va obviar les indicacions de la resta de conductors fins que finalment i després de circular 11 quilòmetres en conra direcció una patrulla de la Policia Local de Castelldefels i dels Mossos d'Esquadra de trànsit el van aturar a la C-32, terme municipal de Castelldefels.

