L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha explicat, a través d'un comunicat, que la Guàrdia Civil "ha arxivat" la denúncia per assetjament que va interposar l'agent que va ser expedientada per deixar un punt de control del Port de Barcelona per anar a posar-se una compresa.La AUGC ha criticat que aquest cos ha dictaminat que "no hi va haver assetjament del comandament que va la va cridar i sancionar" i ha denunciat que, en canvi, l'expedient disciplinari contra l'agent continua en curs. Per tot plegat, l'associació ha reclamat "un veritable protocol d'assetjament laboral i sexual" perquè considera que l'actual és "esbiaixat" i no ofereix garanties per a les víctimes.Els fets es remunten al 8 de març, Dia de la Dona, quan la Guàrdia Civil va obrir un expedient disciplinari a una agent del Port de Barcelona que va abandonar un control policial rutinari en una rotonda sense avisar els seus superiors . Segons l'advocat de la dona, l'agent va anar al lavabo per posar-se una compresa perquè li havia baixat la regla de forma imprevista, però la Guàrdia Civil al·lega que l'expedient no s'obre pel motiu de l'absència sinó per no comunicar-la formalment.

