L'helicòpter ha traslladat l'home a l'hospital de Reus Foto: SEM

Un home ha hagut de ser traslladar amb helicòpter a l'Hospital Sant Joan de Reus després d'ennuegar-se. Els fets han tingut lloc aquest matí, cap a les 10 h, en una àrea de servei de l'AP-7 a Hospitalet de l'Infant. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una unitat del SEM però finalment el trasllat s'ha fet per aire i no per carretera.

