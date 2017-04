L'exsacerdot Emili T. s'enfronta a cinc anys de presó per presumptament haver-se apropiat entre 2010 i 2012 d'un total de 99.800 euros d'una anciana de 81 anys amb Alzheimer, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia recollit per Europa Press. La víctima és veïna de Tàrrega (Urgell), de la qual era tutor l'exsacerdot.L'escrit del fiscal previ al judici, previst per al dimecres en l'Audiència de Barcelona, sosté que tant Emili T. com el també acusat Arnau T. es van aprofitar de l'amistat amb l'anciana per "enriquir-se de forma il·lícita". La dona, nascuda el 1936, els havia concedit l'autorització, a causa de les seves limitacions físiques, de treure diners del seu compte corrent perquè li lliuressin a ella, que estava internada en una residència.Els acusats van començar llavors a realitzar diferents reintegraments i presumptament es van quedar per a ells diverses quantitats entre el 18 de setembre del 2010 i el 5 de desembre del 2012, fins a aconseguir un total de 99.800 euros.Suposadament li van deixar el compte corrent buit, la qual cosa va impedir que la senyora pogués canviar de residència en no tenir diners per a això: la família volia traslladar-la per tenir-la més prop de la seva localitat, però no van poder fer-ho. El fiscal els acusa com a coautors d'un delicte d'apropiació indeguda continuat pel qual, a més de la pena de presó, sol·licita que retornin els 99.800 euros suposadament estafats i paguin una multa d'uns 2.700 euros.

