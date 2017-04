@martapascal i @davidbonvehi és dolent el q es diu, és dolent qui ho grava, però és error monumental anar a la fiscalia. Quina barbaritat! — (((Pilar Rahola))) (@RaholaOficial) 14 de abril de 2017

El problema dels errors fets de bona fe és que són més difícils de corregir. https://t.co/pjQCQRZrV7 — Salvador Cardús Ros (@salvadorcardus) 14 de abril de 2017

Si el PDECat vol perdre votants indepe. només cal fer declaracions com les d Bonvehí. Si en vol perdre encara més, cal q vagi a la fiscalia. — Tatxo Benet (@tatxobenet) 14 de abril de 2017

I què si ERC ha gravat declaracions estúpides del PdeCat? Si no les haguessiu fet, no hi hauria problema! Reconeixeu error i passeu pàgina! — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 14 de abril de 2017

La decisió del PDECat, anunciada aquest migdia per Marta Pascal i David Bonvehí , de portar a la Fiscalia la gravació i difusió de la conversa que el número dos del partit va mantenir amb quadres de la formació -en què apuntava que la força nacionalista buscaria un "candidat autonomista" si el procés fracassava- ha generat una allau de crítiques a les xarxes socials. I alguns dels comentaris piulats els han formulat noms propis del sobiranisme. Opinadors amb ascendent en el món independentista consideren un "error" que el cas Bonvehí acabi provocant una altra investigació del ministeri públic. El PDEcat sospita que darrere de la gravació hi ha dirigents d'ERC del Bages en la gravació s'escolten les veus de Mireia Estefanell i Pere Culell - mentre que els republicans ja han exposat, en un comunicat , que no tenen "cap tipus de relació" amb la difusió de la conversa. D'aquí la intenció de portar el cas a la Fiscalia.Entre les veus que han expressat amb més contundència el rebuig a la decisió del PDECat hi ha Pilar Rahola. La columnista, tertuliana i escriptora -ben connectada amb Artur Mas i Carles Puigdemont- ha escrit diversos comentaris a Twitter. Exposa que el pas anunciat pel PDECat és "un error de proporcions còsmiques" i considera una "vergonya" que el partit de Mas "vagi a plorar a la mateixa Fiscalia que persegueix membres del Govern". La columnista, que considera que Pascal i Bonvehí "s'han begut l'enteniment", creu que la decisió és una "barbaritat".El sociòleg Salvador Cardús, que amb anterioritat havia participat en actes electorals de Convergència -quan Mas n'era el candidat-, ha expressat la seva coincidència amb Rahola a Twitter. Per Cardús, "el problema dels errors fets de bona fe és que són més difícils de corregir". El sociòleg exposa que l'estratègia del PDECat "hauria estat comprensible el 1980", però "no a pocs mesos de la independència".Altres veus, com l'economista Xavier Sala-i-Martín o Tatxo Benet -empresari del món televisiu- també han manifestat la seva disconformitat amb el fet de traslladar a la Fiscalia el cas Bonvehí. Sala-i-Martín que el PDECat tingui en compte un escenari autonomista mentre que Benet pronostica mals resultats electorals per a la formació de Pascal i Bonvehí.

