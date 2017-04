Un home de 25 anys ha resultat ferit greu aquest divendres al migdia mentre feia escalada en una zona coneguda com l'Argentaria que pertany al municipi del Baix Pallars (Pallars Sobirà). Segons els Bombers de la Generalitat, l'accident ha passat a les 14.39 hores, quan l'escalador ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres i s'ha fet diverses fractures i contusions.Un helicòpter d'aquest cos amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) ha treballat en el rescat del ferit, que ha estat evacuat a un lloc de fàcil accés on hi havia l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'escalador ha estat traslladat per aire a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)