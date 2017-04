Els fans d'una de les sagues cinematogràfiques més conegudes i seguides de tots els temps estan d'enhorabona. Aquest divendres s'ha fet públic el primer tràiler de The Last Jedi (L'últim jedi), la nova pel·lícula de Star Wars, dirigida per Rian Johnson i que arribarà als cinemes el 15 de desembre.La pel·lícula, el vuitè episodi de la saga, és una seqüela de l'anterior film, "El despertar de la força", i s'espera que continuï en el punt on es va acabar aquesta: amb la trobada entre Rey, que interpreta Daisy Ridley, i Luke Skywalker, a qui dona vida Mark Hamill. A la pel·lícula també apareixen els personatges principals de l'anterior pel·lícula: Finn (John Boyega) i Kylo Ren (Adam Driver). També hi serà Leia, en l'última pel·lícula de Carrie Fisher, que havia acabat de rodar les seves escenes abans de morir el passat desembre.A més de l'estrena del tràiler, també s'ha publicat aquest mateix divendres el primer cartell de la pel·lícula.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)