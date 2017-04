Una catalana i els seus dos fills han protagonitzat un cas que ha saltat a la majoria dels diaris britànics com The Guardian The Sun . Mònica Obiols, de 49 anys, casada amb un holandès i amb dos fills, de 15 i 12 anys, està vivint un "malson burocràtic" per culpa del Brexit.Obiols, una professora d'educació especial que va arribar al Regne Unit el 1988, va demanar la residència britànica permanent per als seus fills, nascuts a Londres però amb nacionalitat espanyola, davant de l'amenaça del Brexit: els pares volien regularitzar la seva situació i aconseguir una documentació que acredités que viuen al Regne Unit, per exemple, per quan hagin d'anar a la universitat.Les autoritats van concedir la residència als dos pares, però no als infants, a qui demanaven més documentació per acreditar que havien viscut al país durant els últims cinc anys tot i haver-hi nascut, davant la sorpresa de la parella. Segons informa The Guardian, el seu és un més d'un seguit de casos de residents de llarga durada que veuen com se'ls posen traves per quedar-se al Regne Unit després del referèndum del Brèxit.El cas ha aparegut, a més dels dos diaris mencionats, a d'altres com el Daily Mail The Independent , l' Evening Standard Metro , per exemple.

