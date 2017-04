Viacrucis de Berga Foto: Aida Morales

Berga torna a realitzar el seu particular Viacrucis. No és per Patum, ni per ser l'anomenat epicentre de l'independentisme radical. Tampoc és de la mà de la CUP, d'uns pressupostos municipals que encara no s'han aprovat, o d'una Fiscalia que s'encasta en reobrir processos judicials. Per Setmana Santa, el tradicionalisme rebrota al Berguedà, i seguint l'estela de les 14 estacions de la mort de Jesús, el catolicisme ressegueix el centre històric de la ciutat en una activitat que, sense cap mena de dubte, confronta realitats.Aquest Divendres Sant, poc després de la missa de les 8.00 del matí que s'ha fet a l'església de Santa Eulàlia, els berguedans més devots s'han sumat a la religiositat dels actes. La imatge del Sant Crist ha tornat a sortir del santuari, esdevenint una càrrega per a les tres persones que l'han passejat en braços, i sota la mirada atenta d'uns 150 fidels que l'han acompanyat pel carrer de Castellar del Riu, de la Pietat i de l'Om, fins gairebé la plaça de Santa Magdalenta, tot baixant pel carrer Buxadé i fins a la plaça de Sant Pere.Cap novetat, enguany, més que l'essència d'una activitat cada vegada més envellida i poc participada. Malgrat el sol primaveral que ha acompanyat el seu inici i final, el gris s'ha fet prevaldre, i els cants s'han escoltat, a Berga, com exemple d'una processó encongida en els murmuris. Una tradició encara viva, però que lluny de representar-se a l'escenari, es practica allà on es guarden les bambolines.Com cada any, la primera estació de la mort de Jesús el condemnava com a "víctima escollida" per donar "eterna vida". A partir d'aquí, el camí del viacrucis ha repassat la passió, el trajecte de Jesucrist fins a la Creu, els moments de defalliment, quan el claven, la llarga agonia, l'amargura de Maria en veure mort el seu fill i, finalment, la sepultura. Cadascuna d'aquestes parades ha anat acompanyada de càntics i pregàries, que ha conduït el rector de Berga, Marc Majà.El viacrucis ha acabat, com cada any, amb el retorn de la Creu a l'església de Santa Eulàlia, on tothom ha pogut acabar d'adorar la imatge del Sant Crist. De cara a la tarda, es realitzaran les misses a les corresponents esglésies per a celebrar la crucifixió de Crist i, dissabte tindrà lloc la Vetlla Pasqual, la gran celebració anterior a Diumenge de Resurrecció, i que és considerada un dels moments centrals de l'any litúrgic. En aquesta vetlla es beneirà i renovarà l'aigua sagrada, i es cremaran les palmes i els palmons, en un acte de purificació del foc.

