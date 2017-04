La cúpula del PDECat ha comparegut aquest divendres migdia per fixar la posició del partit arran de la polèmica per la gravació d'un dinar del coordinador d'organització de la formació, David Bonvehí, en el qual el dirigent nacionalista afirmava davant d'altres quadres del partit que, si "el procés acaba malament", el PDECat hauria de trobar un "candidat autonomista". Acompanyat per la coordinadora general, Marta Pascal, Bonvehí ha anunciat que portarà el cas a la Fiscalia, i ha demanat aclarir quins són els autors de la gravació i la filtració de la conversa, publicada per Catalunya Plural . Portaveus del PDECat havien apuntat dijous a la nit la sospita que els autors de la gravació fossin dos dirigents d'ERC del Bages, Mireia Estefanell i Pere Culell. El número dos del PDECat ha explicat que la seva "obligació" com a coordinador d'organització del partit és preveure "tots els escenaris que hi pot haver a Catalunya" i que, per aquest motiu, va exposar davant de dirigents de la seva formació l'opció de buscar un "candidat autonomista" si el procés embarrancava. En qualsevol cas, Bonvehí ha expressat que ell és "independentista" i que sempre ha defensat "les mateixes idees". El número dos del PDECat ha lamentat la "indefensió" per la difusió d'una conversa sense el seu consentiment i ha expressat que "la independència no es guanya així", en referència a pràctiques que puguin "intimidar" dirigents polítics. Tanmateix, ha assegurat que "el procés anirà endavant". En cap moment de la seva intervenció ha citat ERC.Pascal ha ratificat el mateix missatge que Bonvehí, però sí que s'ha referit als republicans. Ha demanat a ERC que assumeixi "responsabilitats" i prengui "decisions" si es demostra que dirigents del partit d'Oriol Junqueras són els responsables de la gravació al seu company de partit. La coordinadora general del PDECat ha afirmat que l'enregistrament i filtració de la conversa de Bonvehí és un fet "greu" i un "despropòsit". Per això, aquest divendres ha conversat amb Marta Rovira, secretària general d'ERC i diputada de Junts pel Sí, a qui ha traslladat el "desànim" de la seva formació. Pascal ha puntualitzat, però, que la polèmica "no afecta la unitat de Junts pel Sí ni el procés polític" que viu Catalunya.Pascal sí que ha volgut referir-se a les últims declaracions del portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, en les quals el republicà acusava el PDECat d'estar "més pendent del partit que del país" . La coordinadora de la formació nacionalista ha considerat que són un "despropòsit absolut" i ha qualificat les paraules de Sabrià de "sobreres".La relació entre el PDECat i ERC viu, doncs, moments de màxima tensió. La gravació del dinar David Bonvehí pot fer encara més gran la ferida entre les forces independentistes que integren el Govern. Portaveus del PDECat van apuntar aquest dijous a la nit aque sospiten que els autors de la gravació puguin ser dirigents d'ERC, com havia avançat La Vanguardia. De fet, en l'àudio de la conversa - difosa per Catalunya Plural - es poden escoltar veus de dos representants de la formació republicana al Bages que eren al mateix restaurant que Bonvehí. Es tracta de Mireia Estefanell, portaveu d'ERC a l'ajuntament de Manresa, i Pere Culell, excandidat republicà a la capital del Bages.En l'enregistrament de la conversa de Bonvehí s'hi intercalen frases, presumptament entre Estefanell i Culell, amb referències al número dos del PDECat. Estefanell pregunta a Culell "si ja l'ha passat al partit [l'àudio]". Culell qüestiona si ho ha de fer directament a Oriol Junqueras, líder d'ERC, i Estefanell li recorda que el missatge cal enviar-lo "al partit i al Junqui". Consultats per, portaveus d'ERC rebutgen la polèmica, eviten respondre a les sospites formulades pel PDECat i reclamen que "el soroll no distregui els partits de fer el referèndum".Del cas Bonvehí també n'ha parlat el portaveu republicà al Congrés, Joan Tardà, que ha assegurat a Catalunya Ràdio que ERC "no té res a veure ni amb la gravació ni amb la filtració" de la conversa. Tardà ha dit que seria "absurd" filtrar una gravació "on surten les veus de dos militants d'ERC", en al·lusió a la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Manresa, Mireia Estefanell, i l'excandidat dels republicans a la capital de Bages, Pere Culell, de qui ha dit que sembla reconèixer les veus. Per això, ha fet una crida a no seguir el "joc dels disbarats" i ha qualificat la polèmica d'"estèril".El cas Bonvehí es produeix la mateixa setmana que han transcendit les tibantors entre els partits que integren el Govern en relació als treballs per preparar el referèndum. El procés viu els dies de més desconfiança entre les forces que han de fer possible la votació.

