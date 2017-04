Las personas con autismo tb tienen derecho a q @Portaventura_ES los tenga en cuenta en normativa d discapacitados. https://t.co/BGEPwlnvBu — Loles González (@_lolesgg) 9 d’abril de 2017

​L'arrencada de la nova temporada de PortAventura , amb la inauguració de Ferrari Land com a plat fort, també ha arribat amb una altra novetat, la nova normativa d'accés de les persones amb alguna discapacitat al parc temàtic.Una usuària del parc, a través de la plataforma Change.org, ha engegat una campanya rebutjant aquesta nova normativa, la qual segons qui ho denuncia, "no permet l'accés directe a atraccions, ni un lloc per als discapacitats en espectacles llevat que s'acrediti un 75% de discapacitat o d'un 33-74% acreditant barem de mobilitat reduïda". Segons aquesta usuària del Masnou, aquestes noves regles obliguen "a nens amb autisme a fer cues que no poden tolerar a causa de la frustració" i alhora els suposa que els "vetin" l'accés. La petició feta a la xarxa conclou dient que "es tracta d'una exclusió i una falta d'atenció a la diversitat". De moment ja ha aconseguit més de 7.200 signatures.Eva Pérez, presidenta de l'Associació Asperger del Camp de Tarragona (Aspercamp) ha explicat aque tot i que en un primer moment van fer difusió d'aquesta campanya a través dels seus canals de comunicació –perquè els havia arribat recomanat per la Fecaa (Federació Catalana d'Autisme)- però ara ja no. El motiu és ben clar. Per part dels socis de l'associació no hi ha hagut cap queixa formal, ja que no hi ha hagut un tracte diferent per part del parc. Ara bé, en aquest sentit, afegeix que en el moment que registrin incidències, i en el cas que es demostrin, llavors sí que prendran mesures i es posaran en contacte amb PortAventura per tal de solucionar aquesta situació.Per la seva banda, Miguel Valle, president de l'Associació Astafanias de Tarragona, destaca que desconeix els detalls en profunditat d'aquesta campanya i també de la nova normativa i apunta que des de la seva associació no hi ha cap posicionament al respecte. Li consta que hi ha famílies que estan difonent aquesta campanya i alguna que s'ha queixat -via WhatsApp en un xat conjunt en el qual hi ha molts pares i mares- però res formal. De la mateixa manera que Pérez, de moment no han rebut cap incidència però estaran atents a l'evolució de tots aquests canvis.Fonts del parc han explicat aque és cert que hi ha hagut canvis en la normativa i que aquests s'han informat a través de la pàgina web i també través de cartells pel parc . Ara bé, des de PortAventura destaquen que estan treballant a nivell intern per tal de redactar un document on estigui tot contemplat i ben detallat. De moment, "s'està redactant" i un cop fet, es presentarà a la web.Pel que fa a la campanya, des del parc afirmen que en tenen coneixement i asseguren que no es ben bé com ho exposen però quan el document marc estigui acabat i clarament exposat a la web no hi haurà cap dubte, perquè si exposarà el que inclou i el que no inclou en cada cas i quines accions i necessitats s'han de tenir en compte. A tot això també afirmen que van una mica tard en posar públicament les novetats, clarament especificades, de la nova normativa tenint en compte que el parc va obrir portes el passat 7 d'abril.Com era d'esperar, el canvi en la normativa ha motivat queixes a través de les xarxes socials.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)