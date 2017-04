Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones per haver comès cinc robatoris amb força des del mes de març passat en habitatges de Sant Celoni (Vallès Oriental), Palau-solità i Plegamans, Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Sant Vicenç del Horts (Baix Llobregat) i Castellnou del Bages (Bages).Els detinguts, un home de 24 anys veí de Barcelona, amb diversos antecedents per robatoris, i dos menors veïns de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), tots tres de nacionalitat xilena, han ingressat a la presó i al centre de menors, respectivament. A més dels delictes de robatori, se'ls acusa de dos delictes contra la seguretat del transit per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís i un delicte de furt de vehicle.L'inici de la investigació és remunta a finals del març passat, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona va identificar un vehicle al Poble Sec de Barcelona. En aquesta identificació els quatre ocupants del vehicle es van donar a la fugida i van llençar una motxilla amb diferents objectes.A partir d'aquell moment, els Mossos van iniciar una investigació encaminada a esclarir l'origen dels objectes que es van trobar en aquella motxilla, joies i objectes dels que es van localitzar el seu origen. Es tractava d'un robatori amb força en un domicili de Palau Solità i Plegamans, del passat 18 de març.Fruït de la investigació es va poder identificar a dos dels joves que havien abandonat la motxilla amb els objectes sostrets. La mateixa investigació va determinar que aquests joves, menors d’edat, treballaven amb un home, major d'edat, tots tres de nacionalitat xilena, amb nombrosos antecedents per robatoris amb força per part del major d'edat, que guiava aquests menors per tal de cometre els robatoris.El grup utilitzava un vehicle d’alta gamma que van sostreure a un home de 89 anys, quan entrava a casa seva a Sant Cugat del Vallès, el 17 de març. El modus operandi dels lladres consistia en sortir de Barcelona amb el vehicle sostret a la recerca de cases ubicades en urbanitzacions, cases a quatre vents, aïllades i fora de nucli urbà. La franja horària era sempre la mateixa, de quatre a sis de la tarda, i escollien la casa en funció de la facilitat per saltar tanca i no ser detectats. Posteriorment forçaven finestres o portes correderes per accedir.El dia de la detenció, el 7 d’abril, els agents van localitzar els tres lladres investigats en una urbanització de Sant Vicenç dels Horts, on els van poder observar sortint d'una casa, després d'haver-la saquejat. Els lladres van fugir cap a la localitat d’Hospitalet de Llobregat, on van ser detinguts. Un cop arrestats i amb les preceptives autoritzacions judicials es van poder realitzar registres en algun dels domicilis dels tres presumptes lladres on es van trobar joies i objectes, algun dels quals ja ha estat identificat com a sostret en algun dels robatoris investigats.El detingut major d’edat, amb nou antecedents per fets similars, ha ingressat a presó, i els dos menors detinguts han estat ingressats en un centre de menors. La investigació contínua oberta per tal d’esclarir més possibles fets delictius relacionats amb els objectes intervinguts als tres detinguts.

