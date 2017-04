2ºintento de estampida delante del Cristo de las tres caída en la Magdalena. Contundencia con los detenidos #SSantaSevilla17 #Madruga17 pic.twitter.com/6brOFWn8WH — Alvaro Naranjo (@alvaronarnjo) 14 d’abril de 2017

Ocho detenidos por desórdenes en la Madrugá de la Semana Santa de Sevilla pic.twitter.com/tukpcGCvVT — Mario Johnson  (@MarioJohnson_) 14 d’abril de 2017

Desplegament d'emergències durant la 'madrugá' sevillana. Foto: Europa Press

Vuit persones han estat detingudes i seran posades a disposició judicial pels incidents que s'han registrat a la coneguda madrugá del Divendres Sant de la Setmana Santa de Sevilla.Al llarg de la nit hi ha hagut diversos indicis d'estampides, que han obligat a aturar durant uns minuts algunes de les processons. Tot i que no hi ha hagut ferits, sí que ha provocat el pànic entre alguns dels natzarens i dels assistents. Segons les autoritats, no hi ha hagut cap amenaça real, sinó que ha estat una reacció de "la por". Els serveis d'emergències han cridat a la calma i han facilitat que tot tornés a la normalitat.No és el primer cop que passen fets similars a la madrugá sevillana. L'any 2000 hi ha haver diverses allaus humanes i carreres multitudinàries, que van provocar una gran confusió.El canal oficial a Facebook del servei municipal Emergències Sevilla ha indicat aquest Divendres Sant al matí que "amb les investigacions que s'han pogut realitzar fins al moment, s'estan instruint diligències per desordre públic per la seva posterior posada a disposició judicial a un total de vuit persones que es corresponen amb quatre intervencions policials diferents ".L'Ajuntament de Sevilla ha explicat en un comunicat que es tracta de "fets aïllats i sense aparent connexió" que es corresponen amb casos de "vandalisme i gamberrisme", afegeix el comunicat. De fet, tres dels detinguts que cridaven i donaven cops són "delinqüents comuns", acumulant un d'ells fins a 36 detencions.El dispositiu engegat per les diferents administracions i serveis continua investigant el que ha passat, i s'espera el balanç dels serveis sanitaris per saber quantes persones han resultat afectades pels fets i han hagut de ser ateses.

