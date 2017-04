Joan Ignasi Elena, portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum Foto: ACN

El Pacte Nacional pel Referèndum no tindrà cap poder de decisió ni exercirà cap paper a l'hora d'escollir la data i la pregunta de la consulta. El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional, Joan Ignasi Elena, ha confirmat a l'ACN el que ja va explicar en una entrevista a NacióDigital : que l'ens que pilota no és el responsable de calendaritzar la votació. Elena recorda que la finalitat del Pacte és "una altra", i deixa en mans del Govern, el Parlament i el "consens polític" fixar la data i la pregunta del referèndum.Elena capitaneja la cúpula del Pacte Nacional pel Referèndum. Amb la mirada posada en la recollida de signatures d'adhesió a la consulta que es farà per Sant Jordi i l'acte d'explicació de la feina feta que preparen per al mes de maig, Elena assegura sentir-se satisfet dels passos executats. El portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional no veu perillar "la unitat del consens pel referèndum" malgrat les friccions entre el PDECat i ERC.La partida internacional és l'altre front que té obert el sobiranisme i l'ens que pilota Elena. El Pacte Nacional té pendent explicar quins contactes internacionals ha mantingut el seu equip i quines conclusions n'ha extret. Tot i no voler donar més detalls, Elena sí que ha avançat que "més enllà del respecte als afers interns que tenen tots els estats, hi ha una comprensió sobre que els conflictes polítics es resolen votant". "Això ho hem vist a Escòcia fa quatre dies. Es pot fer un exercici de virtuosisme jurídic per dir que hi ha diferències, però Escòcia ha votat el seu futur polític. Costa molt intentar explicar les diferències entre una cosa i l'altra", raona el portaveu. Elena afirma també que "costa" que fora de l'Estat s'entengui que no es pot votar sobre la independència de Catalunya.En clau estatal, el portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional lamenta la falta de voluntat de les formacions unionistes per atendre el clam del sobiranisme. "Hi ha una actitud de tancament d'una part de la política i, particularment, de PSOE, Ciutadans i PP. Tenen actitud com de nen petit, que creuen que tapant-se els ulls no se'ls veu i desapareix el problema. Però el que acaba passant és que el problema segueix existint", sentencia Elena.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)