GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb Foto: Wikicommons

Les forces aèries dels EUA provant la MOAB a Florida el 2003. Foto: Europa Press

El ministeri de Defensa de l’Afganistan ha anunciat aquest divendres a primera hora la mort de 36 integrants d’Estat Islàmic a causa de la potent bomba no nuclear llançada dijous per l’exèrcit dels EUA.En un comunicat, Kabul ha anunciat que, a més de 36 membres del grup terrorista, la bomba ha arribat a “grans quantitats d’armes lleugeres i pesades”, que han quedat destruïdes.L'exèrcit nord-americà va llançar sobre Nanganhar, a l'est de l'Afganistan, la bomba no nuclear més potent del seu arsenal, la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb (MOAB), de 10.000 quilos de pes, segons han confirmat aquest dijous fonts militars implicades en l'operació a la cadena nord-americana CNN.La bomba ha estat llançada contra túnels d'Estat Islàmic a la província afganesa de Nangarhar, des d'un avió MC-130 comandat per un cos d'operacions especials de la Força Aèria.El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha assegurat en roda de premsa que s'han pres totes les precaucions necessàries per evitar "danys col·laterals". "Els Estats Units es pren la lluita contra Estat Islàmic molt seriosament" i per això vol reduir al màxim "el seu espai operatiu", ha explicat Spicer després de reiterar que Afganistan representa una "amenaça" no només per les forces nord-americanes, sinó també pels locals.Es tracta de la primera vegada que aquest artefacte, conegut col·loquialment com "la mare de totes les bombes" i dissenyat durant la guerra d'Irak, ha estat emprat en operacions de combat.

