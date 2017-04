Que "pesadez" lo de los "piraos" independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya.! Puff!! — Juan José Imbroda (@imbrodamelilla) 13 d’abril de 2017

Aquest senyor acaba d'insultar dos milions de catalans. Tractar de "pirat" el qui no pensa com tu no és respectar la democràcia. Vergonyós. https://t.co/GHovZnVOo7 — Carles Puigdemont (@KRLS) 13 d’abril de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat de vergonyoses les paraules del president de Melilla, Juan José Imbroda , que aquest dijous, a través del seu compte de Twitter, ha qualificat de "pirats" els independentistes de Catalunya, una reclamació que ha considerat una "pesadesa" que no porta enlloc.A través de les xarxes socials, Puigdemont ha afirmat que "dir "pirat" el qui no pensa com tu no és respectar la democràcia". "Aquest senyor acaba d'insultar dos milions de catalans", ha criticat el president de la Generalitat. "Vergonyós", ha sentenciat."Em van negar el dret de fer una conferència al Senat i van tenir la barra de proposar-me anar a la comissió que presideix un que ens insulta", ha reflexionat en veu alta referint-se a Juan José Imbroda, que presideix la Comissió General de Comunitats Autònomes d'aquesta cambra.

