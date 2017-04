Que la rueda de prensa de la fiscal Magaldi responde a estrategia de criminalización es evidente. Y ahora, a generar este clima de opinión: pic.twitter.com/lSqIxL4Hnr — Arturo Puente (@apuente) 15 de febrer de 2017

La denúncia del col·lectiu Drets contra el periodista i tertulià Eduardo Inda per haver comparat el procés sobiranista i la violència d'ETA ja té resposta. La Comissió d'Arbitratge dels periodistes espanyols, un òrgan que depèn de la Federació d'Associacions de la Premsa d'Espanya, ha titllat les declaracions de "desencertades" però no actuarà contra ell.Drets va denunciar, el mes de març , una intervenció d'Inda a la tertúlia dirigida per Federico Jiménez Losantos a esRadio el 15 de febrer, en què el director d'OkDiario va comparar la violència d'ETA amb la "violència separatista" que, segons ell, es viu a Catalunya. Inda va assegurar que "aquest nivell de violència no s'ha viscut ni al País Bac els anys durs, allà podien matar algun jutge o algun fiscal, que tampoc en van matar o assassinar gaires".Un cop rebuda i analitzada la denúncia de l'entitat, que vetlla per "defensar la societat catalana dels atacs sistemàtics que rep en forma d'odi i insults", la Comissió d'Arbitratge ha respost que els desagraden les "expressions desencertades, burdes, molestes i innecessàries, vinguin d'on vinguin, però que entren en l'àmbit de l'opinió". Per tant, diuen, les declaracions d'Inda s'emmarquen en el dret a la llibertat d'expressió.

