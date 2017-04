Una de les activitats de sensibilització terapèutiques amb malalts de Parkinson | Arxiu ND

| 2 comentaris Jordi de Planell

01/01/1970

L'expert en malalties neurodegeneratives de la UOC, Jaume Kulisevsky, preveu que el tractament pugui iniciar la fase experimental a finals d'aquest any | El Parkinson és la segona malaltia degenerativa més freqüent, només per darrere de l'Alzheimer | Cada any se'n diagnostiquen 1.000 nous casos a Catalunya, però la detecció precoç és el gran repte pendent de metges i investigadors