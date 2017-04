Més elements de tensió en la relació entre el PDECat i ERC. La gravació del dinar coordinador d'organització del PDECat, David Bonvehí, en el qual el dirigent nacionalista afirmava davant d'altres quadres del partit que, si "el procés acaba malament", la formació hauria de trobar un "candidat autonomista" pot fer encara més gran la ferida entre les forces independentistes que integren el Govern. Portaveus del PDECat han apuntat aque sospiten que els autors de la gravació puguin ser dirigents d'ERC, com ha avançat La Vanguardia. De fet, en l'àudio de la conversa - difosa per Catalunya Plural - es poden escoltar veus de dos representants de la formació republicana al Bages que eren al mateix restaurant que Bonvehí. Es tracta de Mireia Estefanell, portaveu d'ERC a l'ajuntament de Manresa, i Pere Culell, excandidat republicà a la capital del Bages.En l'enregistrament de la conversa de Bonvehí s'hi intercalen frases, presumptament entre Estefanell i Culell, amb referències al número dos del PDECat. Estefanell pregunta a Culell "si ja l'ha passat al partit [l'àudio]". Culell qüestiona si ho ha de fer directament a Oriol Junqueras, líder d'ERC, i Estefanell li recorda que el missatge cal enviar-lo "al partit i al Junqui".La concreció de les possibles acusacions a ERC es coneixerà aquest mateix divendres. Està previst que el mateix Bonvehí atengui els mitjans de comunicació a Manresa per parlar de la gravació. Almenys així ho han traslladat portaveus del PDECat, que reclamen "aclarir" l'autoria de l'enregistrament. El partit ja havia obert una investigació interna per intentar esbrinar qui havia estat el responsable de la gravació i la posterior filtració. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, havia acusat aquest dijous el PDECat d'estar "més pendent del partit que del país" El cas Bonvehí es produeix la mateixa setmana que han transcendit les tibantors entre els partits que integren el Govern en relació als treballs per preparar el referèndum.

