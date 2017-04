Un grup de turistes després de fer una volta amb «golondrina», l'agost passat. Foto: Adrià Costa

LES XIFRES DE L'ÈXIT TURÍSTIC DE BARCELONA

LA PERCEPCIÓ DELS BARCELONINS SOBRE EL TURISME​

El turista veu Barcelona com un lloc per consumir luxe L'enquesta sobre l'activitat turística també ha copsat l'opinió de 6.032 visitants –3.421 d'ells en hotels-, els quals valoren Barcelona amb un 8,7. El que pitjor veuen és el soroll (7) i la qualitat de l'aire (7,5), però tot i això li posen un notable, i el millor, l'arquitectura (9,1). Gairebé tots consideren que la capital catalana és una ciutat per passejar o fer compres, i més de la meitat, per consumir productes o experiències de luxe o exclusives. Com a aspectes negatius, empaten els que creuen que hi ha massa gent per fer les visites i els que no, i un 28% creu que els preus són massa elevats en relació a la qualitat.



El visitant tipus té 36 anys, ve de vacances i ja havia estat a Barcelona. Fa una despesa mitjana d'allotjament de 60 euros al dia i una extrahotelera de 352,2 euros per viatge, però aquestes xifres s'incrementen quan el turista dorm en un hotel. L'allotjament diari passa a costar 101,5 euros i el cost del viatge, 437,5 euros. El 44% procedeix de la Unió Europea, el 35% de la resta del món i el 21% d'Espanya. Entre els estrangers, destaquen els britànics, nord-americans, francesos, italians i alemanys.

Barcelona ha tornat a batre rècords de visitants en el 2016. La capital catalana va créixer en turistes que dormen en hotels i en creueristes més del 5%, i el percentatge d'increment dels passatgers a l'aeroport es va enfilar dos dígits, fins a l'11%. Alhora que la ciutat viu els seus millors anys turístics, els barcelonins mostren símptomes que estan cansats de la pressió, i ja són més els que creuen que la capital catalana està arribant al límit que els que volen atreure més visitants, si bé no a tota la ciutat opinen el mateix.El nombre de turistes que van dormir en hotels va arribar als 7.490.633, un 5,6% més que en el 2015, cosa que es va traduir també en un 5,5% d'increment en les pernoctacions, i es van assolir 19.547.867. L'ingrés mitjà per habitació ocupada va ser de 113,69 euros. Es tracta d'un augment de l'11,6%, ja que l'any anterior se superaven per poc els 100 euros de mitjana. Les dades formen part de l'informe municipal d'activitat turística del 2016 que el govern municipal presentarà a la Comissió d'Economia del dimarts.L'èxit no es limita aquí. Els passatgers que van passar per l'aeroport van ser 44.154.693, un 11,2%, i els creueristes, 2.683.580, cosa que suposa un increment del 5,6%. No obstant això, es va produir un canvi, i és que Barcelona va incrementar el seu rol com a punt d'inici i final dels creuers, i va reduir-lo com a punt de parada intermèdia: els passatgers embarcats van augmentar un 13% (van ser 773.623) i els desembarcats, un 15,2% (782.196), però els que estaven en trànsit van reduir-se un 4,1% (1.127.761).La Sagrada Família segueix disparada en l'Olimp dels monuments més visitats a la ciutat, amb 4,5 milions l'any passat, cosa que suposa un increment del 22,5% i 800.000 visitants. L'altra atracció que va registrar un augment gairebé tan gran, del 21,9%, va ser la Pedrera, si bé es queda en el setè lloc del rànquing amb 1,2 milions, 200.000 més. El Parc Güell està en el segon lloc, fregant els 3 milions (7,2% més). Els que van perdre'n van ser el Born (-12,1%), el Zoo (-3,9%) i el Museu Picasso (-5,3%).L'increment de turistes s'ha notat en l'augment dels treballadors afiliats a la Seguretat Social. En el període 2013-16, el creixement acumulat en el sector turístic és del 16,6%. En el 2016, hi havia 18.116 afiliats de serveis d'allotjament, un 17,3% més que tres anys abans; 65.795 de serveis de menjar i begudes (16,3% més), i 6.644 en agències de viatges i operadors (17,4% d'increment). L'altra cara de la moneda, però, és que el salari mitjà de l'hostaleria és el 52% del mitjà de ciutat, i el 2015 no arribava als 15.000 euros de mitjana.​Els barcelonins segueixen considerant que el turisme és beneficiós per la ciutat però, segons una enquesta municipal que ha preguntat a gairebé 5.000 persones, els que creuen que la ciutat està arribant al límit de la seva capacitat superen que els que pensen que ha de continuar atraient més visitants. La percepció, però, varia en funció d'on es visqui: al Gòtic, el 70% de veïns estan cansats de tants turistes, mentre que a Nou Barris és just al contrari i una majoria reclama que en vinguin més.De fet, a Ciutat Vella –on el 65% creu que hi ha massa hotels-, l'Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, més de la meitat de la població creu que s'està arribant al límit, i en la resta de districtes aquesta percepció supera el 40% a excepció de Nou Barris. A més, el 66,2% de veïns opinen que el turisme no afecta els preus en els seus barris, però allà on hi ha més activitat sí que ho pensen: el 80% al Gòtic i la Barceloneta; més del 70% a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; i prop del 70% a Gràcia i la Sagrada Família.El 43,9% dels barcelonins valoren positivament la gestió municipal del turisme i el 23,6%, negativament. No obstant això, a la Salut –on hi ha el Parc Güell- i a Gràcia els crítics amb l'actuació municipal superen els que l'avalen, i a la Barceloneta els que no la veuen bé s'acosten al 40%. El principal motiu de queixa és "la mala gestió" dels pisos turístics.

