Molts són els aprenentatges dels jocs de taula en el desenvolupament i la formació dels nens; i ja se n'ha escrit abundantment. N'hi ha un que a voltes donem per fet que el nen assumirà, doncs ve intrínsec amb el fet de jugar a un joc de taula, però que cal aprendre com qualsevol altre aspecte: el joc reglat. En els primers anys de vida s'assimila el joc lliure; una realitat on els nens es mouen amb absoluta llibertat, modificant-la com i quan volen, deixant que la seva ment experimenti sense límits. Però quan el posem davant d'un joc de taula, totes aquestes lleis canvien. El nen no pot fer el que vol, es veu encotillat a seguir unes regles; a aprendre a passar-s'ho bé sense sortir del camí que marca el joc. Cal tenir present, però, que el joc reglat no és la següent parada en el desenvolupament del nen, és com una nova peça de roba amb la qual vestim el nostre fill; i que com que està creixent, de mica en mica, li haurem d'anar canviant o se li quedarà petita. El joc lliure i el joc reglat, es nodreixen un a l'altre, i haurien de conviure amb nosaltres tota la vida.Tot i que podem a trobar jocs de taula que s'assenyalen per a infants de 2 o 3 anys (la majoria més assimilats a una joguina que a un joc), seria a partir dels 4 anys quan trobem la majoria dels primers jocs de taula més interessants. Això és el que busca "Woolfy" , ser una porta d'entrada pels nens en el món dels jocs de taula, utilitzant un conte conegudíssim (Els Tres Porquets) com a plataforma perquè els nens entenguin què fan mentre juguen.Just els porquets acaben de construir les cases de palla i de fusta quan arriba el llop al prat. Veient que aquestes no son suficients per protegir-los del llop, caldrà que els ajudeu a construir la casa de maons on puguin resguardar-s'hi. Moureu els porquets amunt i avall pel prat arreplegant maons i ciment i portant-los a on han de construir la casa. Però el llop no us deixarà en pau, i anirà perseguint els porquets per llançar-los a l'olla. Si el llop aconsegueix capturar els 3 porquets haureu perdut la partida, però si acabeu la casa de maons a temps de tancar-hi els porquets a dins, haureu guanyat."Woolfy" combina molt bé tres aspectes. Primer, introdueix els més petits de casa en els jocs de taula de forma col·lectiva, jugant tots junts i compartint la victòria (o la derrota). Segon, utilitza la mecànica més simple dels jocs de taula, el “roll & move”, és a dir, tirar el dau i moure la fitxa. I tercer, fica els jugadors a dins del conte dels tres porquets, un conte que els nens tenen més que sabut i amb els protagonistes del qual se senten ràpidament identificats.Nom del joc: WoolfyAutor: Grégory KirszbaumEditorial: DjecoNúmero de jugadors: 1-4Temps de joc: 20 minutsEdat: A partir de 4 anysAutor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)