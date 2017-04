Ciutat lliure de Christiania (Dinamarca)



Christiania té 900 habitants i és situada just al cor de Copenhaguen. Fundada el 1971, quan un grup de hippies va ocupar una base naval abandonada per viure-hi en comuna. La comunitat es regula de manera autogestionada i és un viver d'activitats culturals i socials, a banda de tenir algunes prohibicions que reforcen les seves arrels ecologistes: res de cotxes, res d'armes, violència, armilles antibales i drogues dures. Les toves, això sí, tenen una fructífera vida. Quan surts de la ciutat, un cartell t'avisa: "You are now entering in the EU".



Principat de Sealand (Mar del Nord)



Amb una superfície de 550 m2, el Principat de Sealand és la micronació més famosa del món. Format per l'aventurer anglès Paddy Roy Bates l'any 1967, aconseguint una fita que cap altra micronació ha aconseguit mai: que hagi estat reconeguda per dos estats sobirans del Primer Món. Sealand és una plataforma de metall i formigó construïda sobre una roca sota l'aigua enmig del mar del Nord. Només s'hi pot arribar en vaixell o helicòpter. L'origen es remunta a la necessitat de fer una ràdio pirata que funcioni sense que estigui sotmesa als designis de la totpoderosa BBC.



República d’Uzupis (Lituània)



No hi ha gaires nacions que puguin dir que entre els seus pares fundadors hi ha un geni de la música com Frank Zappa. Uzupis és un barri que sorgeix al costat del centre històric de Vílnius, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. L'any 1997, els seus habitants van declarar la independència de Lituània, un fet que es relaciona amb la construcció, dos anys abans, d’una estàtua d’homenatge al músic, considerat el "sant patró de la lluita per la llibertat". Són imperdibles els 41 articles, "alhora còmics i plens d'impulsos idealistes", de la seva Constitució, que és penjada al carrer. "Un gos té dret a ser un gos", "tothom té dret a tenir dubtes, però no és obligatori" o "tothom té dret a no ser noble i famós".



Garbage Patch State (Oceà Pacífic, Atlàntic i Índic)



El Great Pacific Garbage Patch és una illa gegant de residus plàstics que flota enmig de l'oceà, i que és considerat un dels desastres ambientals més devastadors del planeta. Aquest arxipèlag de brutícia es desplaça per l'oceà des de fa una pila d'anys, havent-se declarat independent el 2013, per obra i gràcia de l’artista Maria Cristina Finucci, amb l’objectiu de conscienciar l’opinió pública de l’amenaça que representa i que, dissortadament, és invisible per a bona part de l'opinió pública. És una de les micronacions més extenses, amb prop de 16 milions de km, en expansió permanent.



Regne d’Araucania i Patagònia (Xile i Argentina)



Només setze anys de regant, d'entre el 1860 al 1976, van ser suficients per deixar una petjada històrica innegable. A finals del segle XIX, el Regne d’Araucania i Patagònia (conegut també com a Nova França) proclama la independència de Xile. Orélie Antoine de Tounens en va ser el gran impulsor, com a mesura de defensa de la nació maputxe i la seva autodeterminació. Diversos escriptors han reconstruït les seves aventures, incloent-hi Jean Raspail o Bruce Chatwin, que l'esmenta al famós llibre de viatges In Patagonia.