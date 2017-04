01/01/1970

Portaveus de la formació apunten als republicans com a possibles autors de la gravació en què el número dos del PDECat planteja presentar un "candidat autonomista" si "el procés acaba malament" | En l'àudio de la conversa s'escolten les veus de dos dirigents republicans del Bages que dinaven al mateix restaurant, tal com ha avançat "La Vanguardia" | Portaveus d'ERC rebutgen la polèmica, eviten respondre el PDECat i reclamen que "el soroll no distregui els partits de fer el referèndum"