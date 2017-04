Franz Estartús i Adrià Aragonès Foto: Eva Domínguez

Els dos detinguts de Can Vies, durant l'entrevista Foto: Eva Domínguez

Adrià Aragonès i Franz Estartús en un acte de la campanya que demana la seva absolució Foto: Eva Domínguez

Franz Estartús i Adrià Aragonès són dos joves de Tiana i Reus que van ser detinguts el 28 de maig del 2014 després d'una manifestació per l'enderroc de Can Vies quan eren estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. Defensen que els Mossos van actuar de forma "arbitrària" en el seu arrest però ara s'enfronten a tres anys i mig de presó per uns suposats delictes de desordre públic i atemptat a l'autoritat. Per això, consideren que viuen un cas de "repressió política" i tenen el suport d'una campanya que demana la seva absolució en el judici que inicialment estava previst per al pròxim 20 d'abril però que s'ha ajornat fins al 18 de setembre.Diem que es tracta d'un cas polític i de repressió política pel context en què es va emmarcar. Es tractava de Can Vies, un espai emblemàtic a Sants i fins i tot a Barcelona, que defensava un model de ciutat alternatiu a l'actual, i que el fet que l'ajuntament de CiU i TMB volguessin enderrocar l'edifici amb el pretext del pla urbanístic i connectar el calaix de la vergonya no amaga l'intent d'acabar amb un espai dissident. No va ser l'únic centre social amb el qual es a voler acabar, abans o després hi va haver La Carboneria de Sant Antoni, l'ateneu popular de l'Eixample o La Resposta del Fort Pienc.Pensem que Can Vies era un espai amb unes propostes polítiques molt diferents a les que les institucions estan defensant i les protestes van ser massives en comparació amb les que normalment es fan per un desallotjament. L'actuació dels Mossos d'Esquadra va ser desproporcionada militaritzant el barri de Sants, ocupant-lo i realitzant detencions aleatòries i arbitràries. La Generalitat volia tallar de soca-rel una resposta de caràcter polític.: Quan diem que es tracta d'un cas polític recordem que el desallotjament va ser un 26 de maig, l'endemà de les eleccions al Parlament Europeu. Ara es comenta molt si la policia i la justícia estan polititzades, però en aquest cas és evident: es va esperar a l'endemà de les eleccions perquè les protestes no afectessin els resultats electorals. A més a més, una de les actuacions dels Mossos van encerclar 200 persones i no se'ls deixava sortir a menys que es fessin fotos sense els buffs o la caputxa per després comparar amb imatges dels aldarulls. Per tant, es va vulnerar la presumpció d'innocència de la gent que s'estava manifestant.Vam anar a una de les manifestacions que pretenia sortir des de Sants i arribar a la seu del districte per entregar un manifest de rebuig a l'acció policial. Els Mossos van carregar impedint que el manifest arribés. Veient que van actuar desproporcionadament i que el panorama no estava com per anar pel carrer, vam anar a sopar. I va ser quan tornàvem cap a casa meva que van tallar el carrer Sagunt i tothom que hi havia va ser detingut. Parlem d'aleatorietat perquè amb nosaltres van detenir un noi holandès que baixava de casa de la seva seva xicota i que ara s'enfronta a la mateixa pena que nosaltres perquè en aquell moment estava al carrer equivocat. Però no li preguntis què es Can Vies. També van detenir unes vuit persones refugiades en un portal.Quan hi ha aldarulls és complicat fer detencions. Un agent pot anar a per una persona que està tirant una pedra enmig de la manifestació, però li tiraran més pedres. Per això les detencions es fan a posteriori i no durant. No hi ha la possibilitat d'anar només a per una persona i es deté a tothom. Que s'arrestin a un número tan elevat de gent també ens fa pensar que la voluntat és posar la por al cos, que la ciutadania no exerceixi el seu dret constitucional d'anar a una manifestació perquè tindrà por al fet que a qualsevol el poden detenir. Aquesta és l'actuació política dels Mossos amb repressió.El cas de l'holandès és el cas més paradigmàtic de l'arbitrarietat absoluta que va regnar aquells dies pel que fa a l'actuació dels Mossos. És un noi que no sabia què era Can Vies, segons ell mateix ens va explicar al furgó policial. Per ara li hem perdut el rastre però suposem que el tornarem a veure al judici.És l'acusació estàndard amb les eines estàndard cap a tothom que hagi estat detingut en les mateixes circumstancies que nosaltres: la paraula dels detinguts contra la paraula de dos o tres mossos, que a més acostumen a ser contradictòries entre elles. Però no tenen proves, no poden tenir-ne.Van tallar el carrer i tots els que estàvem a dins vam ser detinguts. A l'holandès li imputen el mateix que a nosaltres. Com ho justifiquen? És simplement la seva versió contra la del detingut.Amb ganes d'acabar. Han passat 3 anys i no sabem encara què en podem esperar. Ens afecta en el sentit de quins plans podem fer o no. Després de tres anys, no creiem que ens absolguin veient com estan sortint les sentències i com actua la justícia en aquests casos: no és el mateix que siguis d'una família important i et diguis Urdangarin al fet que siguis un pelele, et diguis Valtonyc i siguis un raper. Aleshores et cauen tres anys per una cançó. No creiem que ens absolguin. La justícia està polititzada, les lleis que els jutges apliquen són polítiques i no s'ha d'oblidar. Han passat 3 anys i ara ens pot caure potser un any i mig, després venen els antecedents i si un té plans de ser professor, per exemple, com m'estava mirant jo, potser m'ho he de repensar. Per tant, fins d'aquí cinc anys això estarà aquí i afectarà el nostre futur. No és només una detenció.Militàvem al moviment estudiantil de la Universitat Pompeu Fabra i, en una ciutat com Barcelona, quan ets un activista dels moviments socials, tots ens acabem trobant des del nostre àmbit d'actuació. La nostra vinculació era emocional, compartim la crítica cap al sistema i la proposta. Això genera un vincle que fa que determinats espais te'ls sentis teus. Si enlloc de Can Vies hagués estat La Carboneria o La Gordíssima de Sant Andreu també haguéssim estat allà. Can Vies, però, era el buc insígnia del moviment okupa de Barcelona i per això es va embolicar tot i ens ho vam prendre quasi com un atac personal.Aquells dies no només es veien protestants sortint al carrer. També hi havia un barri militaritzat amb un helicòpter sobrevolant-lo constantment i, per exemple, hi havia persones com la meva veïna de 80 anys que van sortir al balcó a picar amb una cassola contra tot el que va passar. No van ser cosa de quatre delinqüents, hi havia tot un barri mobilitzat contra l'actuació policial, malgrat que hi poden haver visions diferents.Va protestar moltíssima gent que potser no havia trepitjat mai Can Vies. Aleshores, potser la pregunta no és quin vincle tenien els manifestants amb Can Vies sinó quin vincle tenia Can Vies amb el barri i amb la ciutat. Era molt fort. Era un lloc on s'hi feien moltes coses, amb moltes activitats i molts veïns que hi participaven. Era un projecte veïnal comunitari que donava vida al barri i a un lloc on no hi havia absolutament res.- Hi havia el "model Barcelona", enfocat al negoci i al turisme, i on els veïns cada cop tenien menys pes. Això s'ha vist en totes les associacions de veïns que han protestat contra els pisos il·legals i l'excés de turisme. Per a qui és la ciutat? Per a qui hi viu i hi treballa o per a qui ve de vacances i el que fa un negoci en contra dels altres? Això és un debat. Però els espais ocupats també suposen un debat sobre la falta d'espais i sobre l'ús de l'espai públic tenint en compte com de complicat pot arribar a ser poder fer activitats a la plaça, que la canalla pugui sortir a jugar o la gent gran i com l'espai públic s'està privatitzant. A Reus això ho hem viscut molt: totes les places s'han privatitzat i és per a les terrasses dels bars que paguen. S'ha arribat a la paranoia que totes les places tenen cartells prohibint jugar a pilota a la canalla, però la setmana passada es va fer una trobada de jocs tradicionals i l'ajuntament va dir que s'han de recuperar els jocs tradicionals. Jo em pregunto: si vaig a jugar a bitlles catalanes a la plaça quan tarden en multar-me? Voler construir un país amb un pes de la cultura popular quan, a la vegada, es privatitza allà on la cultura popular s'està practicant, no és compatible.

