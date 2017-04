El diari The New York Times ha estat el "gran" guanyador dels premis Pulitzer, els més importants en l'àmbit del periodisme. El rotatiu s'ha emportat tres guardons: el de millor cobertura internacional, el de millor reportatge especial i el de millor fotografia de notícies d'última hora.Per la seva banda, el New York Daily News i la publicació ProPublica han compartit el destacat premi al servei públic per la cobertura que van fer dels desnonaments portats a terme per la policia de Nova York.Finalment, la ja famosa investigació coneguda com Els papers de Panamà ha estat reconeguda en la categoria de "periodisme en profunditat". La investigació la van portar a terme un equip internacional format per 400 periodistes i 100 mitjans de 80 països diferents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)