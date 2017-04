Els antidemòcrates de la CUP han atacat la nostra seu. Els vostres atacs només ens donen més força. No ens callareu! #NoEnsFeuPor pic.twitter.com/mSR3U2WscH — Populares Sabadell (@PopularesSBD) 10 d’abril de 2017

Arran ha reivindicat l'atac amb pintura a la seu del PP de Sabadell . La formació de l'esquerra independentista ha volgut aclarir l'autoria de les pintades després que els populars acusesin la CUP."Nosaltres, Arran Sabadell, l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista, reivindiquem l'acció contra la seu del Partit Popular de Sabadell. Ho deixem clar perquè sembla que els hi costa entendre que no som ni la CUP ni la seva joventut, encara que sí que compartim el mateix moviment polític", apunten en un comunicat que han penjat al seu lloc web En aquest sentit, asseguren que les seves accions estan encaminades a defensar el dret a decidir del poble català, i carreguen durament contra la formació: "Ens sembla paradoxal que un partit com el PP, símbol de la dreta més rància de l'estat espanyol, ens titlli a nosaltres d’antidemòcrates i de feixistes pel fet de reivindicar un dret bàsic en qualsevol democràcia: el dret a decidir, el dret de votar. Deixem clar que l’única escòria són els que impedeixen la llibertat del poble a escollir el seu futur", apuntenEl col·lectiu també assegura que ells no són els autors de la crema de contenidors que està patint Sabadell en els darrers mesos, remetent-se a les acusacions que asseguren que han rebut per part de Gesa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)